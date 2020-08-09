中方限制陸生來台 學者：政府應明說

政府不該用禁止陸生來台回應中國政策，沒有必要禁止陸生、導致大專院校受影響！亞太菁英交流協會秘書長王智盛受訪時表示，政府需思考更長期的策略，而非用短期的禁止陸生來台回應中國；台大政治系副教授陳世民則認為，政府不該任由民間輿論發酵，應該將陸生是受中國限制來台的證據呈現給國人。

陸生因疫情無法來台，我國政府近期開放外籍生來台後又緊急排除陸生，導致許多大學失去財源陷入拮据狀態。根據陸委會說法，陸生返台是受到中國政府刻意阻擋，如刁難其辦理來台的往來台灣通行證，以及要求陸生出示的學生證不能出現「國立」字樣。

用證據說話

針對我國禁止陸生來台一事引起國內輿論、兩岸關係降溫，學者建議，政府必須拿出完整證據向國人說明問題在中國，也不該隨之起舞。台灣大學政治系副教授陳世民進一步說，「中國很可能不想陸生來台，刻意推出台灣不可能接受的更改學校名稱，把陸生無法來台責任拋給我們。」

陳世民指出，中國主席習近平現在面臨國際壓力內外交迫，會有點擔心無法完全掌握來台陸生的思想，把在台灣看到的多元資訊帶回去，「這是他們所不樂見的。」他說：「我覺得他們這樣做有點刻意，故意丟出這項台灣不可能接受的事，讓我們主動去禁止陸生來台，把責任都推到我們身上。」

應補償受影響學校

至於政府該如何化解民間疑慮？陳世民認為，目前看起來私立大學影響比較大，政府必須要對其提出相關補償措施，否則這些學校會陷入經費拮据的處境。他補充說，即便問題是北京緊縮限制，但政府也有責任要把證據整理清楚、呈現給國人，而不是讓問題發酵，「這也看出民進黨政府的溝通方式還是偏保守。」

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也同意其說法，認為陸委會或教育部等掌握相關事證的部門應該把證據秀出來，讓對方啞口無言。

他表示，未來中國可能會把這種忠誠度的概念強壓在兩岸交流的前提中，如何在陸生求學權跟統戰壓力間平衡，政府得將事情一碼歸一碼，「動作的是北京當局，有沒有必要去懲罰陸生？」

「超前部署把一中承諾戳破。」王智盛表示，如果政府有掌握相關案情的話，用具體論述讓民眾了解才能站得住腳，並化解輿論。他提醒，政府得規劃中長期的方案，而不是一味禁止陸生見招拆招。他說：「未來對陸客或台商該怎麼辦？難道要一體適用嗎？應該超前部署想辦法把美中間的一中承諾戳破。」

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