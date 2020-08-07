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直言集／卡陸生理由一堆 其實心中早有原則

聯合報 / 本報記者陳言喬
衛福部長陳時中（左）曾說，「自己選擇的國籍自己承擔」。 （中央社）
衛福部長陳時中（左）曾說，「自己選擇的國籍自己承擔」。 （中央社）

從「小明」到陸生屢屢出現返台障礙，都可印證半年前陳時中的那句老話「自己選擇的國籍自己承擔」。這句話也看出民進黨政府處理兩岸事務的原則：「凡與大陸有關的一律嚴審、凡能不交流的就不交流」，新冠肺炎疫情不過是藉口。

陸委會主委陳明通二月原本擬讓「小明」回台，結果被陳時中打臉，認為大陸疫情嚴重，「小明」必須暫緩回台，直到七月中才開放二歲以下的「小明」回台（結果只有個位數）；現在換陳明通打臉教育部，批評教育部未能體察大陸疫情最新情況。

看看目前台灣的四百七十七例確診者，當中的三百八十五例境外移入者，全是來自疫情嚴重的美歐日本，及近來的菲律賓（確診已近十二萬人）。

現在美國近五百萬人確診，歐洲各國動輒二、三十萬人確診，中南美多國三、四十萬人確診，以及陸續增加的東南亞各國，教育部可以讓這些疫情嚴重的境外生入境，卻對已逐漸控制疫情的大學陸生設限。

我政府稱大陸疫情不透明，不能貿然開放來自大陸的入境者（小明與陸生），意思是大陸疫情仍很嚴重。大陸或許有極個別的城市疫情反覆（烏魯木齊、大連），但絕大多數城市的經濟活動、居民生活作息都已復甦。何況大陸現在只要核酸檢驗陽性，一律嚴格控管，又如何能出境？

不僅是小明與陸生來台困難，當初台商返台過程也是一波三折，最後一波的武漢台商包機，也要他們從武漢奔波到上海搭機。

以這半年來陸續出現的狀況，不難理解，民進黨政府心中自有一個處理涉陸事宜的指導原則，從嚴不宜寬，在「多數民意」支持下，從陸委會到教育部，政策即使反覆，髮夾再怎麼彎，也被視為正常不過。

疫情 教育部 陸生

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