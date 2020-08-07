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中共卡陸生來台？國台辦：民進黨捏造事實

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導
國台辦發言人馬曉光表示，大陸十分重視陸生返台就讀受阻的問題，支持陸生維護正當權益。 （中新社）
國台辦發言人馬曉光表示，大陸十分重視陸生返台就讀受阻的問題，支持陸生維護正當權益。 （中新社）

我政府開放境外生返台就學但排除陸生陸委會指是大陸設置障礙。大陸國台辦發言人馬曉光昨對此表示，大陸十分重視陸生返台就讀受阻的問題，支持陸生維護正當權益，「民進黨當局的有關說法完全是捏造事實，別有用心」。

馬曉光表示，民進黨當局開放應屆畢業生以外的境外學生返台就學，卻唯獨把陸生拒之門外，再次嚴重損害陸生正當權益。他批評說，從疫情發生至今，「民進黨當局出於政治私利，一直針對在台就讀陸生刻意採取歧視性措施，以種種藉口進行政治操弄，製造障礙阻撓陸生返台就讀」。

馬曉光說，民進黨當局傷害同胞感情、製造兩岸對立的惡劣行徑，已受到島內輿論的質疑和抨擊。「奉勸民進黨當局正視民意，切實尊重和保障陸生返台就讀的正當權益」。

【記者章凱閎、潘乃欣、林宸誼／台北報導】陸生舊生來台急轉彎，教育部說陸委會有「不同意見」，陸委會則把責任推給大陸，稱陸方頻阻擾陸生返台就學的個案，設置政治障礙。但昨多名陸生逐一駁斥，境外生權益小組今天上午將前往教育部抗議，批評境外生政策已「政治凌駕學生權利」。

眼看暑假已過了一半，但陸配子女「小明」何時可以回台，能否趕上新一學期開學仍是未知數。「小明們」的家長三度向政府有關部門陳情未果，打算今天下午將前往監察院懇請監察委員幫忙，調查行政機構拒絕讓「小明」回台是否違反聯合國兒童公約，「給孩子一條回家的路」。

陸生來台需兩張證件，一張是中國大陸發的大通證，另一張是我國政府發的入台證。據陸生說法，中國大陸從來沒有不發大通證給陸生，是陸委會不想發入台證給陸生。至於不願發的原因，有不具名人士表示「就是政治因素」。

陸生 民進黨 陸委會

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