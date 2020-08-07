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政院一通電話…卡陸生來台 誰是更高層？

聯合報 / 記者呂佳蓉賴于榛馮靖惠黃國樑／台北報導
知情人士表示，陸生來台政策教育部大轉彎，是因5日晚上部長潘文忠（見圖）接到來自行政院官員的電話提醒。 記者林伯東／攝影
知情人士表示，陸生來台政策教育部大轉彎，是因5日晚上部長潘文忠（見圖）接到來自行政院官員的電話提醒。 記者林伯東／攝影

政府對陸生返台政策髮夾彎，各界關注到底是誰喊卡這項政策？涉事的教育部與陸委會，事後都未能把取消政策緣由說清楚，出現部會互踢皮球，「喊卡」政策也非疫情指揮中心與行政院單一部會主管機關能拍板，而是由更高一層級的決策部門有特殊考量，才會迄今未大幅開放陸生來台。

至於行政院不同部會的說法「互打」，中間轉折其實是彼此認知不同。據了解，教育部日前曾針對開放境外生返台就學，發文請示中央流行疫情指揮中心。公文中提及「擬依作業延續性規劃及學校檢疫量，據以辦理後續境外生入境事宜。」指揮中心回文表示同意；加上先前一些會議，有達成一些開放境外生入境的共識，因此，教育部才循序漸進開放境外生返台就學。

不過，知情人士指出，行政院最近一次的國境管制會議，並沒讓陸生入境的最後決定，因此教育部高層在面對媒體詢問要說明時，應該就知道狀況不對，竟然漏了將陸生排除在境外生開放名單當中。

知情人士說，前天晚上教育部改口轉彎，是教育部長潘文忠在當下，已經接到來自行政院官員的電話提醒，馬上通知部內喊卡。

這名人士表示，國境管制會議基本上算內部會議，大多由行政院長蘇貞昌主持，偶爾交由秘書長李孟諺處理，會中廣泛討論防疫措施，議題觸及防疫需求、口罩供應、哪些部會主管可以鬆綁邊境開放等，並非固定會議，而是視疫情狀態、會議安排情形等彈性召開。

政府高層人士說，最近台灣周遭疫情正好趨緊，菲律賓每天增加三、四千例確診，香港也每天一百多人，中國大陸出現可疑疫情，疫情指揮中心才剛宣布八種場合要戴口罩，教育部選在這個時機宣布開放不合理。

政府高層也說，目前滯留對岸的兩岸婚姻子女（小明），人數大約二千人，政府至今才開放二歲以下的「小小明」返台，如果陸生一口氣就要開放五千餘人，尚未返台的二千個小明怎麼辦？

在疫情再蠢動之際，陸生何時能解禁入境，仍無期限。 圖／聯合報系資料照片
在疫情再蠢動之際，陸生何時能解禁入境，仍無期限。 圖／聯合報系資料照片

教育部 疫情 行政院

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