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3分鐘急轉彎 陸生舊生不能來

聯合報 / 記者章凱閎呂佳蓉／台北報導
教育部昨正式發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台，包括陸生，但傍晚急轉稱因「兩岸考量」，此波解禁排除陸生。圖／讀者提供
教育部昨正式發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台，包括陸生，但傍晚急轉稱因「兩岸考量」，此波解禁排除陸生。圖／讀者提供

教育部昨正式發函各大專校院，宣布昨起全面開放應屆畢業生以外的境外舊生來台檢疫就學，未料傍晚突然急轉彎，教育部次長劉孟奇說，因「兩岸考量」，這波解禁名單排除陸生，並指是陸委會「有不同意見」。不少陸生反彈「政策朝令夕改」，不滿陸生暫緩來台已近兩百天，等到的卻是蔡政府髮夾彎

陸委會則把責任推給大陸，稱近期有多起陸方阻擾陸生返台就學的個案，是大陸設置了政治障礙。

教育部從六月中陸續開放十九個低風險及中低風險國家或地區應屆畢業及新舊生返台。七月廿二日又開放所有其他國家應屆畢業生入境，包含應屆畢業陸生。

教育部昨正式發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台，包括陸生，但傍晚急轉稱因「兩岸考量」，此波解禁排除陸生。圖／聯合報系資料照片
教育部昨正式發函給全台大專校院，宣布各國境外舊生全面解禁來台，包括陸生，但傍晚急轉稱因「兩岸考量」，此波解禁排除陸生。圖／聯合報系資料照片

教育部昨又正式發文給各大學，指開放十九個國家／地區以外在學學位生（舊生）也能來台，包含陸生舊生。劉孟奇昨傍晚為此受訪表示，所有境外舊生昨起可申請入境，符合資格者估計有一萬多人，其中有五千多名陸生，占最大宗。

教育部昨晚緊急補發第二版公文，指有關昨稍早發出的境外在學學位生來台就學一案，暫緩受理陸生舊生。圖／教育部提供
教育部昨晚緊急補發第二版公文，指有關昨稍早發出的境外在學學位生來台就學一案，暫緩受理陸生舊生。圖／教育部提供

未料，劉孟奇隨後臨時被幕僚通知，接著離席近三分鐘，返回後改口表示，「因兩岸相關的一些考量」，陸生舊生不在這波解禁範圍內，目前仍僅限應屆畢業生可申請來台。

劉孟奇說，公文昨發布後，陸委會對開放陸生舊生「有不同意見」。教育部昨晚已緊急補發第二版公文「補正」，指有關昨稍早發出的境外在學學位生來台就學一案，暫緩受理陸生舊生。

陸委會昨發新聞稿說，在七月廿二日開放陸生應屆生返台，至今實際返台的人數僅十餘人。近期發生多起陸方阻撓陸生返台就學，包含陸生申請「大通證」簽注遭受刁難，或要求其提出我方學校證件不得出現「國立」等文字，難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台。政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，審慎研議開放時機。

國民黨大陸事務部主任左正東說，境外生解封涉及跨部會事務，如今教育部公文都發了，政策卻臨時喊卡，「這是行政院失能」。

關注境外生解禁政策多時的陸生返台推動小組昨在臉書表示，陸生從今年二月底已暫緩來台約兩百天，卻是「等來髮夾彎」。不少陸生更是「無言以對」，靜宜大學陸生趙同學就說，他感受到因政治而導致的歧視越來越多，「沒消息至少還有希望，突然給消息又沒了，我們感覺是被人耍了！」陸生林同學說，以往是說疫情考量，現在則說是兩岸問題，不能返台已耗陸生逾半年時間，陸生為何要成為兩岸博弈的棋子？

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