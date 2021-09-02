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大學重讀「想念什麼？」網指1科系：畢業比當醫生爽

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友討論到「如果能再讀一次大學，大家會想要念什麼科系？」，引起熱議。 圖／ingimage
近日有網友討論到「如果能再讀一次大學，大家會想要念什麼科系？」，引起熱議。 圖／ingimage

大學指考考試分發前天31日上午8時放榜，緊接著就要正式進入大學生活，在這之前，考生要思考大學選什麼學校與科系，考慮到畢業後出路、職涯發展問題，盡量讓自己不要後悔。近日有網友討論到「如果能再讀一次大學，大家會想要念什麼科系？」，釣出一些苦主分享經驗。

網友在PTT女孩板以「如果能再選一次，妳想念什麼科系」為題發文，她表示大學指考放榜了，回想當初念了科技管理科系，雖然蠻有趣，但也感嘆如果能堅持小時候的志願，當個中醫師，或許能成就另一番事業，她也好奇其她人會想「重念什麼科系」。

網友也紛紛提出自己看法，「電資，現在頂校不輸給醫生」、「毫無疑問金融」、「社工」、「資工或電機吧」、「繼續念數學」、「三類任何具專業性的科系」、「不要理工的都好...商院或可以考公職的」、「打死不念設計相關」、「不會再跑去唸機械了」。

有人也想重讀醫學系「醫學跟牙醫，但當時沒考上」、「想當一個有醫德，責任感的醫生」、「講醫學的..我倒想去牙醫」、很多人則是選擇藥學系「藥學，但也要考得上」、「藥學意外的多」、「胸無大志，藥學、牙醫就好了，雖然本身已經是醫事類了但沒人權沒地位」，但也有讀藥學的人指出「藥學意外的多耶...我藥學重選的話想念理工，感覺薪水比較有漲幅」。

根據1111人力銀行統計，藥學學類畢業後三年的薪資概況，學士的平均薪資為49,728元，而碩士則為59,719元。本網也曾報導過，藥學系不像醫牙系一樣要前1%才擠得進，工作內容也相對單純，而且藥師工作需求大，幾乎不必擔心就業和失業問題。

110指考 放榜

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