他問台大電機分數為何高於資工？ 網友直言：時代已過去

一位網友表示，每年都有風聲傳出台大資工的考試分數會超越台大電機。沒想到今年台大電機的分數又提高了。他問「台大電機怎麼高於台大資工了？」沒想到網友曝「大資工時代已經過去了」、「資工早就過氣」。

網友在Dcard指出，電機比資工好很多，因為資工要跨考電類研究所難度較高，而且電類研究所的分數也比資工所來得高。他總結「台灣純軟根本不算科技新貴，很明顯電機還是比較好」。

有業界人士解答，因為這幾年科技業大廠賺翻，年薪加上去都幾百萬起跳，比起純軟體、新創公司高薪，所以想走純軟體只能出國。而且，資工研究所不像電機所還有機會可以面試，而是採取100%筆試，因此只要補習就可以跨考，門檻低導致薪水也降低。因此他直言「資工早就過氣」。

不過也有人問「可能資工人才都去國外讀了？」另一名網友則回應「是因為台灣資工的多數人，根本沒有強到能出國去那些大公司。台灣一般資工大學畢業生，很多寫程式的專業能力不足就算了，連溝通用的英文也不行。當然還是乖乖去台積電賣肝，至少失敗的風險比較低。」

另一名網友在Dcard分享電機系的各校排名，前十依序為台大、交大、清大、成大、中央、中興、中山、台師、北大、中正。有人直呼「中興真的幹掉中山了」、「成大跟中央其實差蠻多的欸」、「今年考很難嗎？怎麼分數都變低那麼多。」

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