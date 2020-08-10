為獎學金棄台大！台大人支持：畢業後要5年才能賺300萬

近日大學指考放榜，有2名高材生為了360萬獎學金，放棄台大錄取資格，轉而就讀亞洲大學，引發鄉民討論。網友分為兩派激戰，有人認為此舉「短視近利」，但也有人直言，「台大畢業一年賺300萬的人不到5％」，台大人甚至直言「台大畢業也要4、5年才能賺到300萬」。

有網友在PTT發文詢問，「每年到了放榜時候，都會有一些私校提供四年300萬獎學金，還真的有人放棄念台大去這些私校念，如果是你，你也會為了300萬獎學金放棄念台大嗎？」

對此，網友分為兩派，有人留言「為了錢放棄台大是短視近利」、「太學店了不行」、「我覺得不行，300萬換臭名不值得」、「我覺得放棄這個學校事小，而是如果是只會唸書的人，去排名後面的學校，也許同學們大多不是要走唸書路線的，自己也會被影響而無法好好唸書吧」、「讀台大你同學學長姐老師現在未來都是菁英」。

不過也有人支持，留言「現在的錢比以後的錢值錢」、「明年再上一次台大阿，18歲年薪300萬讚讚」、「可以，反正台大畢業一年賺300萬得不到5％」、「看家裡啊情況啊，撐不到你台大出來有什麼用」、「下個月的飯錢都沒有的時候，當然選300萬」。

還有許多人畫重點，直言「科系」是最重要的考量項目，留言「文組的話，其實可以」、「文組可以+1」、「看放棄台大改念啥阿」、「看科系阿，不是每個台大都畢業高薪」、「看什麼系啊，如果是一些冷門的系當然可以」、「看哪一個系呀」。

另外還有自稱就讀台大的前輩表示，「所有大學生都殊途同歸啦，有錢的唸國外研所，沒錢的唸國內，這時候唸哪間大學根本沒差，一樣要找顧問、要補習，然後99%的人畢業後都是進大公司當社畜，校內學長姐也沒有時間或心力照顧後輩」。

該網友直言，「真正有用的人脈都是出社會後累積的，公司內資深大哥、大姐、主管才是能真正幫到自己的。而指考前3％的考生，錄取的台大科系，未來畢業後也要4、5年才能賺到300萬」。