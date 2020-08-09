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放棄台大念亞大領360萬引熱議！女大生現身8點回應

聯合新聞網 / 綜合報導
根據亞洲大學主任秘書兼招生處長施能義表示，有2名學生成績可進台大，第一志願卻選擇亞大，立刻在網上引發討論，昨（8）日其中一名政大附中吳姓女學生，特別用朋友的PTT帳號PO文解釋，以解答網友的諸多疑惑。 示意圖／聯合報系資料照片
根據亞洲大學主任秘書兼招生處長施能義表示，有2名學生成績可進台大，第一志願卻選擇亞大，立刻在網上引發討論，昨（8）日其中一名政大附中吳姓女學生，特別用朋友的PTT帳號PO文解釋，以解答網友的諸多疑惑。 示意圖／聯合報系資料照片

近日大學指考放榜，今（109）年率取率達91.14%，創3年新高，其中創校19年的亞洲大學錄取率也來到了102.13%，根據亞洲大學主任秘書兼招生處長施能義表示，有2名學生成績可進台大，第一志願卻選擇亞大，初估每人可領取360萬元入學獎學金。消息一出後，立刻引來網友熱烈討論，昨（8）日其中一名選擇就讀亞大財經法律系（科技法律組）的政大附中吳姓女學生，特別用朋友的PTT帳號PO文解釋，以解答網友的諸多疑惑。

女學生以「考上亞大獎學金的人類現身說法」為題在文中說道，自己是今年指考成績前3%，拿到亞洲大學獎學金的其中一個學生，由於PTT上的討論實在太熱烈，讓她忍不住想出來澄清一些事情，因此她就「捨棄台大的畢業證書」、「畢業出路」、「台大人脈問題」、「碩士考回台大」、「家裡是否缺錢」、「出國」、「投資」和「買跑車泡妞」這8點做出詳細回應。

關於最多人疑惑的「捨棄台大畢業證書會不會覺得很可惜」，她透露因為數乙考太差（36.4）的緣故，所以分數只能上台大不採計數學的人類和歷史系，加上沒有報考英聽和學測數學，也形同於跟這兩個科系斷了緣分，若是嚴格說起來自己其實沒辦法上台大。另外她也解釋，國中升高中時就因為不想穿制服和被家人管教，而用5A++作文6級分的成績去就讀政大附中，雖然很多人都告誡她會後悔，但3年來自己卻過得很開心，考大學的成績也沒有因此變差。

接著就是「畢業後的出路」，女學生提到自己的目標是想考國考，但目標沒有放在司律，所以不在乎所謂「血統」問題，她認為就算是台大畢業，很多人也都要去補習班，因此領獎學金讓補習班學費有著落也不是件壞事。

不少網友也提到「台大人脈」的問題，女學生解釋自己不善於社交，並認為自己就算進了台大也交不到什麼朋友，因此她覺得如果想要發展人脈，還是要多去參加研討會或是教育部等活動。對於「碩士要不要考回台大」的問題，她表示如果應屆如願考上國考就不會念碩士，沒有的話打算拚拚看。

最後則是大部分網友的疑問，「家裡是不是很缺錢」、「用這筆獎學金投資」和「出國」等，女學生則說家裡並不缺錢，未來也沒有出國計畫，但不排除拿獎學金來投資，雖然還沒開始研究未來產業趨勢和各公司的財務報表，不過自己會在明後年開始做規劃，女大生也澄清自己其實是女生，並不會像一些網友說的會買跑車泡妞。

PO文一出後，又隨即引來網友熱議，紛紛留言「恭喜有了人生第一桶金」、「原來大家一開始都誤會性別了，其實是個妹子」、「有自己的想法是件好事」、「感覺是個很有自己想法的妹子」、「三觀很正，高中生的我肯定沒有那麼宏觀的想法，律師國考真的血統不太重要」、「與其讀台大爛系，倒不如拿錢畢業考國考，也不錯」、「目標考國考也算理想，有自己的規劃比較重要」、「建議買10張台積電，應該可以錢滾錢」。

亞洲大學 指考 PTT 放榜 台大

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