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指考錄取率飆91% 缺額創新低

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導

大學指考放榜，今年錄取率達百分之九十一點一四，創三年新高；不過因缺額多的大學已退場，今年僅八校、九系未足額錄取，留下五十一個缺額，創十四年來新低。此外，台大今年錄取一五○八名考生中，六都考生占八成五，其中五成三來自雙北。校方表示，六都人口多，此分布與全國人口比例分配有關。

今年考試分發共釋出三萬三二七八個招生名額，有三二六○人落榜。大學考試入學分發委員會表示，今年參與登記考生平均填六十二個志願，創五年新高，有近二成二的學生填滿一百個志願，錄取生平均在第廿四個志願序上榜。其中最高齡上榜生為一名四十年次考生，將讀中文系；最年輕考生則是九十三年次高中生，錄取醫學系。

考分會表示，全台僅九個系組未足額錄取，留下五十一個缺額，遠低於去年的二八七人。考分會執行秘書王育民說，缺額變少主要是因去年主要缺額來源學校已退場，或是更多考生已循其他管道錄取大學校系。

今年有缺額的學校分別是台東大學、嘉義大學、真理大學、東華大學、文化大學、台南大學、實踐大學東吳大學等八校，有缺額的九個科系都為音樂類系組。王育民表示，這與報考音樂系的人數不多有關。

近年來個人申請成主流管道，外界擔憂指考名額占所有管道的比率愈來愈低。對此，大學招聯會組長王盛麒說，今年指考名額占所有管道的三成一，教育部規畫指考名額將維持在三成，不會續探低。

台大今年釋出一五○八個考試分發名額，在所有管道中占四成三。台大註冊組主任李宏森表示，台大今年個人申請缺額只有六十一名，創新低，分發後有廿二人放棄，也同樣創新低，導致今年回流到考試分發管道的名額較少。推估是受新冠肺炎疫情影響，考生評估無法出國或想避免出國風險，選擇留在台灣念書。

李宏森說，八成五的上榜生來自六都，和去年差不多。六都中又以台北市占三成二最高，新北市二成一，這與全國人口比例分配有關係。舉例來說，台北市的建國中學有二三六人錄取台大，北一女中一五四人、師大附中一一七人，人數都比去年略高。

台大 指考 疫情 實踐大學 東吳大學 放榜

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