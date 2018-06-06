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吳彥霆DNA確認 黑盒子記憶體未尋獲

2018-06-06 20:28中央社 新北市6日電

吳彥霆家屬在現場招魂。圖／新北消防局提供
吳彥霆家屬在現場招魂。圖／新北消防局提供
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F-16戰機4日墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職，經比對DNA後確認尋獲屍塊與吳彥霆父母有親屬關係，判定死因為多重器官創傷性損傷，至於黑盒子內「記憶體」仍未尋獲。

新北市消防局今天派出60人前往失事現場，搜救指揮幕僚群在制高點眺望山下，以無線電及雷射光筆引導同仁搜索方向，截至下午3時許撤離前雖發現不少機體殘骸，但仍未找到黑盒子內的關鍵「記憶體」。

吳彥霆的家屬上午8時許在軍方陪同下抵達五分山步道，進入失事地點前，吳父除向全體搜救人員鞠躬致敬，感謝大家冒險搜救外，也對大家的辛苦感到不捨，希望搜救人員按照救災計畫，不要特別延長時間。

「回來啊！任務結束了」，據現場人員指出，吳彥霆的父母、妻子等10多名家屬前往第一個撞擊點和屍塊尋獲點繞行招魂，由於吳父信仰密宗，喇嘛也陪同前往現場誦經。

家屬隨後前往基隆市立殯儀館安魂，吳妻捧著牌位，親屬則在招魂幡上掛著飛行服，面對媒體詢問，家屬僅表示感謝，吳父下午再與檢察官到基隆殯儀館相驗，離去前媒體詢問是否DNA已確認身份，吳父說：「是，謝謝大家」。

檢方表示，經採集吳彥霆父母DNA與尋獲屍塊採比對後確認兩者具有親屬關係，判定死因為多重器官創傷性損傷，家屬對死因無意見，已將屍塊交付家屬，至於事故發生原因，將由空軍司令部組成的飛安調查委員會鑑定後再行判定。

DNAF-16

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