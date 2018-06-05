F-16黑盒子尋獲 基市消防局：戰機疑未爆炸

2018-06-05 18:42 中央社 新北市5日電



F-16戰機昨天墜毀新北市五分山，飛官吳彥霆不幸殉職，搜索任務今天持續進行，新北市消防局下午尋獲黑盒子本體。基隆市消防局長陳龍輝說，研判戰機並未爆炸且經多次撞擊後墜落山谷。

陳龍輝指出，從戰機撞擊點附近沒有劇烈燃燒，加上步道沿路發現很多殘骸，研判戰機並未爆炸且經多次撞擊後滑行約200公尺至300公尺墜落山谷解體，但確切事發過程仍有待軍方調查後才能確認。

新北市消防局災害搶救科長蕭柏桓受訪表示，新北市今天共出動82名救災人員分6組搜索，搜救人員在撞擊點往前推進約50公尺到80公尺發現疑似吳彥霆皮膜，另在撞擊點對向山坡往下切50公尺找到大片殘骸，再往下約120公尺到了溪谷則發現橘色的黑盒子。

蕭柏桓指出，因為現場位於山谷，手機沒有訊號，搜救人員拍照後送到指揮所交由軍方專家確認，經比對序號證實是黑盒子本體，軍方特戰部隊隨即會同特搜人員撿回黑盒子；另外，特搜人員也在南麓發現大量散落的殘骸，經定位後交由軍方接手。

他說，由於軍方已證實吳彥霆不幸殉職且已尋獲黑盒子，新北市消防局搜救任務已在下午5時告一段落，後續也將提供軍方必要協助。

至於何時能開放封鎖步道，蕭柏桓表示，由於現場還有很多戰機殘骸，軍方還需時間運送，可能暫時不會開放封鎖區，確切時間仍須等軍方公告。

另外，軍警已找到至少13塊血塊，並將血塊裝在保冷箱，於下午3時許送抵基隆市立殯儀館，待檢察官會同法醫相驗。