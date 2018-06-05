影／兒子最棒、絕非疏失 殉職飛官家屬盼查明失事因

2018-06-05 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅純 ╱即時報導



總統蔡英文今在花蓮空軍基地慰問F-16殉職飛官吳彥霆的家屬，吳母請總統要幫忙查清楚失事原因，認為兒子平時表現很棒，絕對不會是人為疏失。