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影／兒子最棒、絕非疏失 殉職飛官家屬盼查明失事因

2018-06-05 16:57聯合報 記者蕭雅純╱即時報導

總統蔡英文今在花蓮空軍基地慰問F-16殉職飛官吳彥霆的家屬，吳母請總統要幫忙查清楚失事原因，認為兒子平時表現很棒，絕對不會是人為疏失。

蔡英文近午搭乘空軍一號抵達花蓮空軍基地，在軍方人員帶領下，前往貴賓室慰問吳彥霆家屬，吳母淚訴：「我兒子是最棒的！」，蔡英文抱著吳母安慰並表示務必從優撫卹。家屬雖然在痛失至親的傷痛中，仍請蔡英文能早日查明失事原因，給一個公正的交代。

總統蔡英文慰問F-16殉職飛官吳彥霆的家屬，將從優撫卹。總統府／提供
總統蔡英文慰問F-16殉職飛官吳彥霆的家屬，將從優撫卹。總統府／提供
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蔡英文空軍F-16

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