影／兒子最棒、絕非疏失 殉職飛官家屬盼查明失事因

相關新聞
汽油味瀰漫現場 消防局：戰機以時速1000公里撞山2018-06-05 16:32
我兒子是最棒的！ 飛官吳彥霆母抱蔡英文痛哭2018-06-05 16:22
尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀2018-06-05 14:58
F-16連兩次撞地失事 專家建議加裝自動防撞系統2018-06-05 14:46
尋獲疑似黑盒子 軍方前往確認2018-06-05 14:30
F-16意外／影片淚送吳彥霆 總統赴花蓮慰問家屬2018-06-05 14:26
霧鎖群山 F-16失事地3空難奪7命2018-06-05 14:22
F-16意外／禿黃山頭尋黑盒子 陸續發現殘骸屍塊2018-06-05 14:19
F16殘骸噴飛 基隆消防局長：戰機瞬間解體2018-06-05 13:48
影／軍方載走2大車F16戰機殘骸 最大的有如車門2018-06-05 13:43
搜索最新發現 F16撞擊點對面山谷找到彈藥散落物2018-06-05 13:05
五分山墜機飛官屍塊 下午送殯儀館比對2018-06-05 11:34
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡英文趕赴花蓮慰問家屬2018-06-05 11:27
影／最新搜索畫面曝光 飛機殘骸沿山徑散落2018-06-05 11:03
你是天空守護者 空軍司令部影片悼念吳彥霆2018-06-05 10:31
F-16飛官殉職 徐國勇：每個軍人都是國家的寶貝2018-06-05 10:25
影／「再飛高一點或可逃死劫」F-16戰機撞擊點空拍影像2018-06-05 09:51
影／F-16飛官殉職 軍：五分山步道2.9K發現大量飛機殘骸2018-06-05 08:52
F16飛官殉職 七點繼續進行搜索2018-06-05 08:38
影／F-16飛官殉職 今早6點繼續搜救2018-06-05 07:47
瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死2018-06-05 06:01
F-16現役最強戰機 性能升級中2018-06-05 00:46
吳彥霆5年前跳傘生還 隔年步紅毯2018-06-05 00:42
新聞眼／逼真模擬空襲 雲霧中釀憾事2018-06-05 00:38
軍事專家：恐瞬間撞山 沒機會跳傘2018-06-05 00:26
救難人員尋獲F-16機骸 「再飛高10公尺 或能躲過一劫」2018-06-05 00:21
F-16墜毀飛官吳彥霆殉職 5年前跳傘曾逃過死劫2018-06-04 23:44
F-16飛官吳彥霆殉職 蘇嘉全：與全體國民同感哀戚2018-06-04 22:45
飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強2018-06-04 21:39
賴清德：吳彥霆生命奉獻國家 國人不捨哀悼2018-06-04 21:13
空軍：失事戰機飛官因公殉職2018-06-04 20:45
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡總統悲痛指示從優撫卹2018-06-04 20:34
F16失聯 搜救員五分山步道攀爬繩索搜索2018-06-04 20:27
影／F-16飛官吳彥霆 軍方證實殉職明早持續搜索遺體2018-06-04 19:58
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
軍方證實飛行員殉職2018-06-04 19:53
吳彥霆失聯 母：他從小就立志當飛官2018-06-04 19:46
熱門文章
不忍了！呂秀蓮脫黨真心話連發：假仙救不了台灣2018-06-05 08:00
對三立提告 陳佩琪態度強硬：我是成年人無需柯P同意2018-06-04 20:29
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職2018-06-04 19:40
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
陳佩琪限期道歉 三立4點聲明回應反擊！2018-06-04 19:29
不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告2018-06-05 00:08
效仿德節電？包正豪批民進黨官員「比豬還不如」2018-06-05 11:20
謝長廷嘆香蕉過剩他就挨罵：銷日失敗原因是...2018-06-04 21:16
呂秀蓮：台灣很可能 在民進黨執政時淪亡2018-06-05 14:38
搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個血塊2018-06-04 18:24
飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強2018-06-04 21:39
獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影2018-06-04 18:42
吳彥霆未跳傘 空軍宣布暫停花蓮基地F-16戰演訓任務2018-06-04 18:22
救難人員尋獲F-16機骸 「再飛高10公尺 或能躲過一劫」2018-06-05 00:21
【即時短評】只鬧事 不做事 民進黨還是在野好了2018-06-04 22:15
館長遭批藍狗 孫大千：貼標籤的腦殘不如去跳台灣海峽2018-06-05 08:06
呂秀蓮「脫黨」 蘇貞昌：很多人不尊敬她2018-06-05 11:33
影／漢光又出包？靶機加力器點火造成火燒山2018-06-05 10:56
現在適合統一？馬英九：去街上問老百姓就知道2018-06-05 12:10
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
「神隱少女」吳音寧 會怎麼攪動台北市長選情？2018-06-05 09:00
影／F-16阻力傘樹上尋獲！直升機、空拍隊搜救總動員2018-06-04 17:46
瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死2018-06-05 06:01
吳敦義轟林為洲要逼脫黨選竹縣長？郝龍斌：了解狀況中2018-06-04 20:02
柯P稱是誤闖叢林小白兔 吳音寧：我是農村野兔2018-06-05 10:58
姚文智酸丁「守中」 徐巧芯說綠雙北「姚蘇」2018-06-04 22:45
兩岸敏感時刻 美考慮派軍艦通過台海2018-06-05 07:40
新聞眼／逼真模擬空襲 雲霧中釀憾事2018-06-05 00:38
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡總統悲痛指示從優撫卹2018-06-04 20:34
影／F16墜機尋獲13個疑似屍塊 今持續搜尋黑盒子2018-06-05 08:51
吳音寧喊被抹黑 柯P：有證據拿出來講2018-06-05 12:13
核四燃料棒外送損失不只80億 核能學會：請公投決定2018-06-05 00:09
「借錢」打選戰 韓國瑜公布募款帳號2018-06-04 22:44
呂秀蓮：我沒資格說退黨 早就被逼出去了2018-06-04 22:42
軍事專家：恐瞬間撞山 沒機會跳傘2018-06-05 00:26
尋獲F16戰機黑盒子了！軍方攜回判讀2018-06-05 14:58
路透：美考慮派軍艦通過台海、改變對台軍售方式2018-06-05 08:59
北市長選戰 出現棄保效應？2018-06-04 23:20
徐國勇說1元香蕉餵豬 顏寬恒酸：吃蕉的民進黨大老是？2018-06-05 13:34
留言