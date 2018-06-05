影／軍方載走2大車F16戰機殘骸 最大的有如車門

相關新聞
影／最新搜索畫面曝光 飛機殘骸沿山徑散落2018-06-05 11:03
五分山墜機飛官屍塊 下午送殯儀館比對2018-06-05 11:34
F16殘骸噴飛 基隆消防局長：戰機瞬間解體2018-06-05 13:48
搜索最新發現 F16撞擊點對面山谷找到彈藥散落物2018-06-05 13:05
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡英文趕赴花蓮慰問家屬2018-06-05 11:27
你是天空守護者 空軍司令部影片悼念吳彥霆2018-06-05 10:31
F-16飛官殉職 徐國勇：每個軍人都是國家的寶貝2018-06-05 10:25
影／「再飛高一點或可逃死劫」F-16戰機撞擊點空拍影像2018-06-05 09:51
影／F-16飛官殉職 軍：五分山步道2.9K發現大量飛機殘骸2018-06-05 08:52
F16飛官殉職 七點繼續進行搜索2018-06-05 08:38
影／F-16飛官殉職 今早6點繼續搜救2018-06-05 07:47
瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死2018-06-05 06:01
F-16現役最強戰機 性能升級中2018-06-05 00:46
吳彥霆5年前跳傘生還 隔年步紅毯2018-06-05 00:42
新聞眼／逼真模擬空襲 雲霧中釀憾事2018-06-05 00:38
軍事專家：恐瞬間撞山 沒機會跳傘2018-06-05 00:26
救難人員尋獲F-16機骸 「再飛高10公尺 或能躲過一劫」2018-06-05 00:21
F-16墜毀飛官吳彥霆殉職 5年前跳傘曾逃過死劫2018-06-04 23:44
F-16飛官吳彥霆殉職 蘇嘉全：與全體國民同感哀戚2018-06-04 22:45
飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強2018-06-04 21:39
賴清德：吳彥霆生命奉獻國家 國人不捨哀悼2018-06-04 21:13
空軍：失事戰機飛官因公殉職2018-06-04 20:45
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡總統悲痛指示從優撫卹2018-06-04 20:34
F16失聯 搜救員五分山步道攀爬繩索搜索2018-06-04 20:27
影／F-16飛官吳彥霆 軍方證實殉職明早持續搜索遺體2018-06-04 19:58
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
軍方證實飛行員殉職2018-06-04 19:53
吳彥霆失聯 母：他從小就立志當飛官2018-06-04 19:46
軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職2018-06-04 19:40
影／發現疑似飛官血塊 研判飛機撞擊後座艙墜山谷2018-06-04 19:18
F-16失聯 軍方研判：飛官吳彥霆未跳傘2018-06-04 19:10
搜救飛行員看到燒灼肩章與血塊 區長暗喊不妙2018-06-04 18:45
獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影2018-06-04 18:42
搜救隊在五分山最高點 往山谷搜索2018-06-04 18:34
搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個血塊2018-06-04 18:24
吳彥霆未跳傘 空軍宣布暫停花蓮基地F-16戰演訓任務2018-06-04 18:22
F-16戰機失聯 山區撞擊點瀰漫汽油味2018-06-04 18:20
熱門文章
不忍了！呂秀蓮脫黨真心話連發：假仙救不了台灣2018-06-05 08:00
漢光演習驚傳空軍一架F-16 基隆外海失聯2018-06-04 14:42
對三立提告 陳佩琪態度強硬：我是成年人無需柯P同意2018-06-04 20:29
失聯戰機疑似發現殘骸與阻力傘 墜地前南榮公墓上空爆巨響2018-06-04 15:45
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職2018-06-04 19:40
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
陳佩琪限期道歉 三立4點聲明回應反擊！2018-06-04 19:29
不甘遭抹黑 吳音寧親上政論節目反擊喊告2018-06-05 00:08
謝長廷嘆香蕉過剩他就挨罵：銷日失敗原因是...2018-06-04 21:16
生氣了！陳佩琪：三立7天內道歉，否則提告2018-06-04 14:19
F-16飛官吳彥霆 第二次遭遇墜機2018-06-04 15:30
效仿德節電？包正豪批民進黨官員「比豬還不如」2018-06-05 11:20
搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個血塊2018-06-04 18:24
飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強2018-06-04 21:39
失事F-16已找到機尾部分殘骸和燒灼肩章 飛官搜救中2018-06-04 16:40
獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影2018-06-04 18:42
吳彥霆未跳傘 空軍宣布暫停花蓮基地F-16戰演訓任務2018-06-04 18:22
F16緊急動力系統含劇毒 專家籲民眾勿碰觸機體殘骸2018-06-04 16:45
傘兵爸臉書感性留言 透露秦良丰試開口說「爸媽抱我」2018-06-04 15:03
失聯飛官吳彥霆5年前跳傘獲救 隔年和女同事結連理2018-06-04 15:51
救難人員尋獲F-16機骸 「再飛高10公尺 或能躲過一劫」2018-06-05 00:21
【即時短評】只鬧事 不做事 民進黨還是在野好了2018-06-04 22:15
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
影／漢光又出包？靶機加力器點火造成火燒山2018-06-05 10:56
館長遭批藍狗 孫大千：貼標籤的腦殘不如去跳台灣海峽2018-06-05 08:06
民調持續領先 丁守中全力爭取中間選民支持2018-06-04 14:12
「神隱少女」吳音寧 會怎麼攪動台北市長選情？2018-06-05 09:00
影／F-16阻力傘樹上尋獲！直升機、空拍隊搜救總動員2018-06-04 17:46
吳敦義轟林為洲要逼脫黨選竹縣長？郝龍斌：了解狀況中2018-06-04 20:02
瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死2018-06-05 06:01
漢光演習驚傳1架F16失聯！空軍查證中2018-06-04 14:40
現在適合統一？馬英九：去街上問老百姓就知道2018-06-05 12:10
F16消失點疑在暖暖粗坑口 消防隊派人搜山2018-06-04 15:14
姚文智酸丁「守中」 徐巧芯說綠雙北「姚蘇」2018-06-04 22:45
新聞眼／逼真模擬空襲 雲霧中釀憾事2018-06-05 00:38
兩岸敏感時刻 美考慮派軍艦通過台海2018-06-05 07:40
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡總統悲痛指示從優撫卹2018-06-04 20:34
呂秀蓮「脫黨」 蘇貞昌：很多人不尊敬她2018-06-05 11:33
登山民眾：有看到飛機阻力傘 希望飛行員平安2018-06-04 16:39
留言