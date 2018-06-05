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影／軍方載走2大車F16戰機殘骸 最大的有如車門

2018-06-05 13:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

F16戰機墜落五分山現埸，今天下午軍方以2輛軍卡車載送飛機殘骸出來，車内放滿大大小小的碎片，最大的是有如車門大小的破碎機體，軍方不願説明，卡車急駛離去。

新北消防局指出，撞擊點下方30-100公尺處，由第六大隊及安和、德音分隊搜索，分別發現有機殼碎片、碳纖版碎片、內褲、大體皮膜。

撞擊點對面山谷40-50公尺處由慈福、秀峰分隊消防人員下切，發現機身電子零件及彈藥散落物。

軍方今天下午用軍卡車載出殘骸。記者游明煌/翻攝
軍方今天下午用軍卡車載出殘骸。記者游明煌/翻攝
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軍方今天下午用軍卡車載出殘骸。記者游明煌/攝影
軍方今天下午用軍卡車載出殘骸。記者游明煌/攝影
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