影／軍方載走2大車F16戰機殘骸 最大的有如車門

2018-06-05 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



F16戰機墜落五分山現埸，今天下午軍方以2輛軍卡車載送飛機殘骸出來，車内放滿大大小小的碎片，最大的是有如車門大小的破碎機體，軍方不願説明，卡車急駛離去。

新北消防局指出，撞擊點下方30-100公尺處，由第六大隊及安和、德音分隊搜索，分別發現有機殼碎片、碳纖版碎片、內褲、大體皮膜。