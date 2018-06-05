瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次 19年前造成3死

2018-06-05 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



空軍一架F-16戰機昨天下午參與萬安演習失聯，不久在新北市瑞芳和基隆交界的五分山步道被發現戰機殘骸，經數百人搜索，證實機毀人亡。瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次，19年前德安航空公司直升機從松山機場起飛後，撞上五分山附近粗坑口山壁，造成3死。 瑞芳五分山濃霧飛機撞山不只一次，19年前造成3死，昨天搜救時，濃霧一波波襲來。圖／新北消防局提供 分享 facebook

昨天F16戰鬥機墜落的五分山，海拔高度757公尺，是台灣「小百岳」之一，飛機殘骸就是在登山步道發現的，撞擊點距離陵線上的步道才10公尺，只要再飛高個10公尺，就能避免悲劇發生，搜救人員看到四散的戰機殘骸，屍塊，哀傷的說不出話來。

這個山區在1999年4月21日也發生過空難。德安航空公司編號B－五五五○二直升機21日上午從松山機場起飛，在往台東豐年機場途中失聯。

隔天搜尋人員將搜尋地點縮小在基隆市暖暖區、及台北縣瑞芳鎮四腳亭交界山區，本報張姓記者中午在基隆市暖東峽谷停車場，隨著台北縣瑞芳警分局及德安航空公司人員上山搜尋。

行經瑞芳鎮粗坑口一巷五十四號之一旁的彎道時，看到山壁上有燒焦痕跡，曾向搜尋人員及德安航空公司人員示意，但因燒焦痕跡遠看很小，搜尋人員研判可能性不大，因而決定繼續往五分山前進。

不過，張姓記者從產業道路遠看樹枝上似有黃色物體搖晃，認為附近應無墾植、火耕的可能，研判可能是失事現場。下午三時許，和在附近慢跑的台北縣瑞芳鎮民方志元一起上山一探究竟，經過廿分鐘左右，攀爬約八十度的山坡近百公尺，兩人手腳並用才到達失事現場。

他們抵達被撞山壁場面嚇一跳，現場已完全沒有殘煙，顯示火勢已經熄滅很久。駕駛艙兩側的機門彈開，正駕駛倪啟德和副駕駛王兆龍被彈出機外，屍體較完整，並分別位於撞擊痕跡的左、右側。機務員蕭傳銘則困陷在機內，隨機身起火同時遭到燃燒，被燒得完全無法辨認。

山坡上方的駁坎有明顯的撞擊及燃燒痕跡，可見飛機的機件是由此向外散落，直升機主殘骸則因山勢太陡，一直從駁坎處往下滑落了十公尺才停住。