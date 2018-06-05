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吳彥霆熱愛天空 愛子取名仍有空軍身影

2018-06-05 03:00中央社 台北4日電

31歲殉職飛官吳彥霆少校的3歲愛子名字中有「翬」字，拆開來是上羽下軍，就像是吳彥霆一生熱愛的空軍，而「翬」字代表快速飛行的樣子，則是吳彥霆留給後人最後的身影。

空軍官校98年班畢業的吳彥霆駕駛的F-16戰機今天在新北市五分山失事，六軍團政戰主任謝明德晚間在搜救現場受訪時表示，根據空軍鑑識單位研判，吳彥霆不幸殉職。

憶起愛子小時候的模樣，吳彥霆在宜蘭縣從事教職的母親受訪表示，吳彥霆從小就一心想當飛官，身材、視力都不錯，當時在學校還被戲稱為「稀有動物」，甚至當上飛官後，不僅飛行技術最棒，還特別在宜蘭買房子、孝敬長輩。

不過，認識吳彥霆的人可能會說，吳彥霆有兩個生日，一個是媽媽生吳彥霆的日子，一個是跳傘後重生的日子。

這指的是5年前的民國102年5月，當時還是中尉的吳彥霆駕駛空軍第455聯隊單座F-16戰機在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，突然發現機件故障，透過無線電向在旁的「長機」報告後，隨即以彈跳方式，緊急拉開降落傘落海；駕駛座下方的救生艇落海後，立即充氣，吳彥霆隨即爬上救生艇等待救援。

當時僅26歲的吳彥霆遇到死神叩門，仍冷靜應變，讓時任空軍司令劉震武上將留下深刻印象，指吳彥霆「很沉著」，講話有條理，清楚說明飛機遭遇情況，不會讓人覺得這名飛行員「很嫩或不成熟」。

一名空軍司令部軍官接受中央社記者訪問時回憶，當時事發後，調查人員檢視吳彥霆的緊急處置，所有程序都相當完整且正確；事後吳彥霆秉持著對天空的熱愛，不因曾遭遇劫難而退卻，經心輔、評估後，很快重返空中，是聯隊中公認的優秀飛官。

大難不死的吳彥霆隔年和妻子林芳瑩結婚，緣分為幾年前林芳瑩在嘉義機場服役時，認識從台東到嘉義換訓的吳彥霆，進而相戀結為連理，林芳瑩也從嘉義考調到花蓮，與夫婿同在花蓮空軍基地服役。

妻子在空軍基地服役、兒子取名也與天空有淵源，吳彥霆常在社群網站臉書（facebook）上「曬兒子」，父子間親情溢於言表，也曾在臉書分享空軍司令部粉絲專頁貼文，撰文「我愛空軍」，吳彥霆的殉職讓人唏噓不已。

一名前飛官接受中央社記者訪問時表示，吳彥霆累積總飛行時數1039小時、F-16飛行時數也有736小時，更曾經歷T-34教練機、AT-3自強號高級教練機與F-5戰鬥機等多機型訓練，飛行經驗絕對足夠，卻未能逃過死劫，令同樣曾身為飛官的他相當難過。

林芳瑩也在臉書撰文表示，目前無法回應大家的關心，也謝謝外界對吳彥霆的關心，她與兒子會堅強。

「這冷酷簡單的壯烈是時代的詩，這沉默的光榮是你」，這是詩人林徽音為哀悼戰爭中殉職的飛行員弟弟而寫，也是每位殉職空軍英雄一生的最好註解。

空軍F-16戰機

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