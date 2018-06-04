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F-16飛官吳彥霆殉職 蘇嘉全：與全體國民同感哀戚

2018-06-04 22:45聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院長蘇嘉全稍早在臉書表示哀悼。聯合報系資料照片
立法院長蘇嘉全稍早在臉書表示哀悼。聯合報系資料照片
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空軍一架F-16戰機今天失事，軍方晚間證實飛行員吳彥霆殉職。立法院長蘇嘉全稍早在臉書表示哀悼。他說，今天傳來令人遺憾的消息，空軍F-16戰機飛行員吳彥霆少校在漢光演訓中殉職，「我們與全體國民同感哀戚。」

蘇嘉全說，吳少校是一位優秀的飛行員，在吳的飛行歲月中，時時刻刻堅守崗位，捍衛國家領空，用生命與熱血守護這塊土地，「我要向吳少校表達最誠摯的哀悼，願他安息，也請家屬節哀，盼他英勇高貴的靈魂，能夠繼續守護我們的領空，守護這個國家。」

F-16空軍戰機

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