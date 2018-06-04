飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強

相關新聞
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職2018-06-04 19:40
F-16飛官吳彥霆殉職 蔡總統悲痛指示從優撫卹2018-06-04 20:34
吳彥霆未跳傘 空軍宣布暫停花蓮基地F-16戰演訓任務2018-06-04 18:22
搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個血塊2018-06-04 18:24
F-16飛官吳彥霆 第二次遭遇墜機2018-06-04 15:30
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影2018-06-04 18:42
F16緊急動力系統含劇毒 專家籲民眾勿碰觸機體殘骸2018-06-04 16:45
【小檔案】國軍F-16服役21年 150架損失8架2018-06-04 16:07
賴清德：吳彥霆生命奉獻國家 國人不捨哀悼2018-06-04 21:13
空軍：失事戰機飛官因公殉職2018-06-04 20:45
F16失聯 搜救員五分山步道攀爬繩索搜索2018-06-04 20:27
影／F-16飛官吳彥霆 軍方證實殉職明早持續搜索遺體2018-06-04 19:58
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
軍方證實飛行員殉職2018-06-04 19:53
吳彥霆失聯 母：他從小就立志當飛官2018-06-04 19:46
影／發現疑似飛官血塊 研判飛機撞擊後座艙墜山谷2018-06-04 19:18
F-16失聯 軍方研判：飛官吳彥霆未跳傘2018-06-04 19:10
搜救飛行員看到燒灼肩章與血塊 區長暗喊不妙2018-06-04 18:45
搜救隊在五分山最高點 往山谷搜索2018-06-04 18:34
F-16戰機失聯 山區撞擊點瀰漫汽油味2018-06-04 18:20
F-16戰機失聯尋獲降落傘 未發現吳彥霆2018-06-04 18:02
與妻同在空軍服役 吳彥霆親友同袍集氣祈福2018-06-04 17:47
五分山雷達站步道附近 發現戰機殘骸與疑似撞擊點2018-06-04 17:46
影／F-16阻力傘樹上尋獲！直升機、空拍隊搜救總動員2018-06-04 17:46
疑飛行員困山谷 暖暖小隊長説明搜救方向2018-06-04 17:33
失聯F-16戰機 生命警示器未啟動2018-06-04 17:21
F16失聯 五分山搜索搶救2018-06-04 16:53
失事F-16已找到機尾部分殘骸和燒灼肩章 飛官搜救中2018-06-04 16:40
登山民眾：有看到飛機阻力傘 希望飛行員平安2018-06-04 16:39
整理包／近年空軍飛機意外大事紀2018-06-04 16:12
影／漢光演習F-16戰機失聯 軍方全力搜救2018-06-04 16:11
F-16失聯新北山區 嚴德發下令啟動救援機制2018-06-04 16:05
失聯飛官吳彥霆5年前跳傘獲救 隔年和女同事結連理2018-06-04 15:51
失聯戰機疑似發現殘骸與阻力傘 墜地前南榮公墓上空爆巨響2018-06-04 15:45
漢光操兵首日軍機失事 軍方高層進駐指揮搜救2018-06-04 15:31
F-16單座機疑撞山 軍民空陸進發急搜尋2018-06-04 15:25
F16消失點疑在暖暖粗坑口 消防隊派人搜山2018-06-04 15:14
熱門文章
影／最新民調柯P逆轉！姚文智領軍 綠議員選情大跌2018-06-04 13:32
漢光演習驚傳空軍一架F-16 基隆外海失聯2018-06-04 14:42
失聯戰機疑似發現殘骸與阻力傘 墜地前南榮公墓上空爆巨響2018-06-04 15:45
軍方證實：F16飛行員吳彥霆已殉職2018-06-04 19:40
獨／蔡英文盼見面慰留 呂秀蓮回6字：相見不如不見2018-06-04 13:46
【重磅快評】供養吳音寧算什麼，此惡更甚千萬倍！2018-06-04 10:25
遭批是藍狗！館長澄清怒斥：國民黨很爛 但民進黨爛到爆2018-06-04 10:31
F-16飛官吳彥霆 第二次遭遇墜機2018-06-04 15:30
生氣了！陳佩琪：三立7天內道歉，否則提告2018-06-04 14:19
搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個血塊2018-06-04 18:24
失事F-16已找到機尾部分殘骸和燒灼肩章 飛官搜救中2018-06-04 16:40
國防部：尋獲少校飛官吳彥霆遺體2018-06-04 20:39
失聯飛官吳彥霆5年前跳傘獲救 隔年和女同事結連理2018-06-04 15:51
影／F16戰機墜毀空拍影像曝光 撞擊區令人怵目驚心2018-06-04 20:39
F16緊急動力系統含劇毒 專家籲民眾勿碰觸機體殘骸2018-06-04 16:45
水果價崩總統府不排除再直播 孫大千：不務正業2018-06-04 08:59
孫大千：民進黨不提兩岸論述 目的是為快速獨立2018-06-04 08:06
陳佩琪限期道歉 三立4點聲明回應反擊！2018-06-04 19:29
對三立提告 陳佩琪態度強硬：我是成年人無需柯P同意2018-06-04 20:29
台南市選情告急？ 王定宇建議黃偉哲：整合許忠信團隊2018-06-04 09:39
吳彥霆未跳傘 空軍宣布暫停花蓮基地F-16戰演訓任務2018-06-04 18:22
傘兵爸臉書感性留言 透露秦良丰試開口說「爸媽抱我」2018-06-04 15:03
吳音寧現象影響綠營選情？ 綠委建議：把事情講清2018-06-04 10:24
漢光演習驚傳1架F16失聯！空軍查證中2018-06-04 14:40
台北「三國大戰」火熱… 選市長像拚里長2018-06-03 23:55
民調持續領先 丁守中全力爭取中間選民支持2018-06-04 14:12
遭限制出境 新黨：民進黨市長去大陸賣水果就可以？2018-06-04 10:50
獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影2018-06-04 18:42
F16消失點疑在暖暖粗坑口 消防隊派人搜山2018-06-04 15:14
漢光演習 首度連人帶機器擴大動員2018-06-04 01:00
吳音寧怎麼辦？ 丁姚柯各有看法2018-06-04 00:11
影／F-16阻力傘樹上尋獲！直升機、空拍隊搜救總動員2018-06-04 17:46
登山民眾：有看到飛機阻力傘 希望飛行員平安2018-06-04 16:39
退伍軍人從農 國防部近期修法即上路2018-06-04 00:17
台電：核四燃料棒運出再利用 創造資產最大價值2018-06-04 06:52
姚文智戰北市 蘇治芬將扮演重要角色2018-06-04 00:52
小黨、獨立參選人沒版面？「台灣川普」要搶網路主戰場2018-06-04 08:00
飛官吳彥霆從小立志開飛機 是鄰居眼中的孝子2018-06-04 19:56
【小檔案】國軍F-16服役21年 150架損失8架2018-06-04 16:07
借黨部拚選舉還要租金 丁守中：另覓接地氣所在2018-06-04 12:17
留言