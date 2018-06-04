飛官吳彥霆罹難 老婆發文：謝謝關心我會堅強

漢光演習今天登場，但中午一點多卻發生一架F-16戰機，經過6小時馬拉松式的搜尋，晚間7點半，軍方宣布飛官吳彥霆確認已經殉職。他的老婆在晚間9點透過臉書發文，謝謝大家的關心，她跟兒子會堅強的。

吳彥霆的老婆昨天一聽到老公駕駛的F16失聯消息時十分著急，淚如雨下只能盼著聽到好消息，盼他能再一次跳傘獲救，但，這次的心願並未成真。她剛剛在在臉書發文，「謝謝大家的關心，我目前還沒辦法回應各位的關心，謝謝你們對彥霆的關心，我跟兒子會堅強的」。