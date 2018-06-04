吳彥霆失聯 母：他從小就立志當飛官

2018-06-04 19:46 中央社 宜蘭縣4日電



飛官吳彥霆少校今天駕駛F-16戰機，在新北五分山失聯。吳彥霆母親說，吳彥霆從小就立志當飛官，還特別在宜蘭買房子孝敬父母，非常孝順。

吳彥霆的父親已退休，母親目前在宜蘭擔任教職。

吳母接受電話訪問時說，下午接到消息後，學校主任立刻協助送她回宜蘭冬山的住處，夫妻倆隨即前往花蓮空軍基地，了解情況。

吳母表示，吳彥霆在台北長大，從小就一心想當飛官，因為身材及視力都不錯，還在學校被戲稱為「稀有動物」。他當上飛官後，飛行技術也是最棒，更特別在宜蘭買房子，孝敬長輩。