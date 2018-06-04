搜救飛行員看到燒灼肩章與疑似屍塊 區長暗喊不妙

2018-06-04 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



空軍一架編號6685的單座F-16A戰機從今下午1點43分失聯，基隆市消防局派出17車28人支援，空拍機二度升空，現場搜到一枚飛官臂章，並發現兩塊約3*3公分肉塊，鑑識人員鑑識中，檢察官也上山中。

新北市瑞芳區區長陳奇正約在下午4點進入搜救山區後表示，飛官臂章掉落地上，衣服應該還穿在身上，已經有燒焦痕跡，應該是有一部分起火燃燒，感覺不太樂觀。