獨家／就是這架F-16 航空迷拍到戰機起飛身影

2018-06-04 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國軍漢光34號實彈實兵演練今天首日實施，空軍花蓮基地編號6685F-16戰機，下午由飛行官吳彥霆少校在北部空域執行演訓任務失事；去年9月23日花蓮空軍基地開放參觀，嘉義有名航空迷拿相機大砲，適巧拍到這架編號6685F-16戰機起飛英姿，座艙上飛行員可能就是吳彥霆，看著媒體報導戰機失事，航空迷內心難過，祈求上天保佑飛行員平安。

國防部推動全民國防，國內空軍基地開放參觀，總吸引各地航空迷拍照；去年8月13日，空軍401聯隊飛官駕駛F-16戰機攜帶花蓮特產麻糬上機，被航空迷拍到引發熱議；今天下午編號6685F-16戰機失事，基隆市消防局在新北市內五分山健行步道3.1公里處發現飛機殘骸，包括機尾的阻力傘，還未尋獲飛官蹤跡，引起國人關切。

拍到失事戰機的航空迷說，去年9月23日花蓮空軍基地開放參觀，他拿相機大砲，適巧拍到這架編號6685F-16戰機起飛英姿，回顧當時拍照，看著戰機發出轟隆隆巨響升空，心情很興奮，按下快門，感謝飛行員捍衛台灣領空，保障國人安全，看到戰機失事，內心難過，祈求老天爺保佑飛官平安。