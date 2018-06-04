搜尋F16飛行員下落 現場發現兩個疑似屍塊

漢光演習今天登場，但中午一點多卻發生一架F-16戰機，從花蓮起飛後失聯。

基隆現場1名登山客下午報案表示，位於五分山登山步道發現飛機殘骸，下午4點左右，基市消防局現場人員回報，在五分山登山健行步道，發現100公尺長滑坡及飛機殘骸，且有看到阻力傘，但沒發現人影。

4時30分，憲兵等搜救隊趕抵現場，於墜落點附近發現戰機殘骸撞擊點，及飛行員裝備，及失聯少校的藍色肩章。下午5時許，新北市消防局派遣10人自撞擊點垂降到山谷尋找。

就在近6時許，現場已發現許多小碎肉，及兩塊約3乘3公分的肉塊。瑞芳分局鑑識組到場，另基隆地檢署檢察官黃耀賢上山。