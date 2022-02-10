觀點／將Note系列元素與Galaxy S系列旗艦機種合併，三星的策略能否成功？

在此次推出的Galaxy S22系列旗艦手機中，三星顯然將定位最高階的Galaxy S22 Ultra與Galaxy S22、Galaxy S22+做了明顯區隔，並且加入絕大多數的Note系列設計元素，其中最明顯的自然是貼近Galaxy Note 20 Ultra外型，以及可將S Pen收納進機身的設計。

而讓許多忠實使用者敲碗許久的「S + Note」的設計終於成真，能否順利推動Galaxy S22系列旗艦手機銷售表現？

Galaxy S22 Ultra加入更多Note系列元素，是為了提供更多選擇

實際上，三星過去始終將年度旗艦手機Galaxy S系列的重點放在外型設計與相機拍攝表現，而Note系列則聚焦在大尺寸螢幕與S Pen手寫應用，藉此作明顯產品定位區隔。但在Galaxy S6開始增加大尺寸螢幕選項，甚至後來推出機種的螢幕也幾乎追上Note系列尺寸設計，因此也有不少使用者開始期待能在Galaxy S系列也能使用S Pen手寫功能。

在去年確定不再推出Note系列新機，取而代之的是以額外支援使用形式，將S Pen功能帶到Galaxy S21 Ultra，以及下半年推出的Galaxy Z Fold 3，希望能透過這樣的方式吸引原本長時間支持Note系列機種使用者青睞。

此次選擇在Galaxy S22 Ultra直接導入更多Note系列設計元素，甚至也讓S Pen能直接收納進機身內，顯然希望能藉由更完整的「S + Note」設計吸引過往Note系列使用者。

三星方面表示，這樣的設計是為了讓使用者能有更多選擇，同時也會透過不同設計觀察使用者反饋意見，藉此推出能讓使用者更滿意的產品。

以目前三星旗艦手機產品策略來看，若要將螢幕可凹折手機列為常態更新產品，確實在原本Galaxy S系列與Note系列之外，再增加一個定位高階的產品線情況下，將會造成使用者在選擇上有更大困擾。而在Galaxy S系列作為三星歷年代表機種，同時螢幕可凹折手機作為未來主打產品情況下，勢必僅能移除差異性越來越小的Note系列產品。

另一方面，將Note系列設計元素併入Galaxy S系列機種，顯然也能加強Galaxy S系列機種的吸引力，同時更可在劃分不同尺寸規格中增加更多差異性，進而吸引不同消費族群，對於三星來說顯然也是好事。

台灣三星：Galaxy S22系列預期帶動至少20%高階手機市場成長幅度

在後續受訪時，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，去年因為疫情帶動高階手機使用需求，其中包含更多人希望透過高階手機螢幕設計、高速連網與效能表現對應各類線上服務使用需求，例如線上會議、使用串流影音內容，以及遊玩遊戲，因此在新台幣2萬元區間的手機產品銷量反而增加，雖然新台幣1萬5000元區間與1萬元以下機種銷量相對衰退，但整體銷售總額卻有成長情況，代表高階手機在台灣市場依然有顯著需求。

同時，由於5G網路服務尚未在台灣市場全面普及，加上過去4G網路吃到飽合約尚未完全消化，以及去年底台灣大哥大宣布與台灣之星合併等影響，造成雖然目前在台灣市場銷售的5G網路手機選擇相當多，但消費者在購機選擇相對保守，因此陳啟蒙預期今年在高階手機市場依然有相當大的成長機會。

至於此次推出Galaxy S22系列旗艦手機中，加入結合Note系列機種設計元素的Galaxy S22 Ultra，陳啟蒙預期將能帶動20%以上的成長幅度，並且能吸引70%比例的Note系列機種用戶青睞。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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