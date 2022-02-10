Galaxy Tab S8系列揭曉 進攻後疫情時代的大尺寸平板需求市場

在此次Unpacked 2022活動中，三星正式揭曉新款旗艦平板裝置Galaxy Tab S8系列，同時也確認增加更大尺寸設計，藉此滿足市場對於大尺寸平板使用需求，同時也鎖定介於手機與筆電之間的使用體驗，讓使用者能更靈活應用在上網、視訊會議、創作等情境。

大尺寸平板使用需求增加

依照三星說明，後疫情時代出現更多大尺寸螢幕裝置使用需求，但是也希望能有更輕便的使用體驗，因此在新款Galaxy Tab S8系列中，三星額外增加尺寸達14.6吋的Galaxy Tab S8 Ultra，透過更大尺寸螢幕設計，搭配本身更輕薄的重量設計，加上可搭配S Pen與鍵盤、立架配件，讓平板除了對應更便利的行動上網需求，同時也能滿足需要更細微操作的使用模式。

雖然過去三星也曾針對居家環境使用需求打造尺寸最高達18.4吋的Galaxy View系列裝置，但與此次推出的Galaxy Tab S8 Ultra定位明顯不同，同時使用體驗也不一樣。

▲Galaxy Tab S8系列區分標準款Galaxy Tab S8，以及進階款Galaxy Tab S8+與定位旗艦的Galaxy Tab S8 Ultra

▲提供介於手機輕巧使用，以及筆電多工操作之間的使用體驗

均搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器、S Pen應用功能

在此次推出的Galaxy Tab S8系列中，三星分別推出基本款Galaxy Tab S8、進階款Galaxy Tab S8+，以及上述提及的Galaxy Tab S8 Ultra，三款平板均搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且支援5G與Wi-Fi 6E連網功能，同時均在原廠盒裝提供S Pen手寫筆，三款平板也都支援45W有線快充設計，約可在80分鐘內將平板電量充滿，而透過雙頭USB-C連接線更可將平板當作行動電源。

▲Galaxy Tab S8 Ultra (左)採用14.6吋螢幕設計，對應更大顯示畫面使用需求，標準款Galaxy Tab S8則維持輕巧使用模式

▲採用Armor鋁合金材質框體，對應更耐刮、抗彎的使用特性

其中，Galaxy Tab S8系列更採用Armor鋁合金材質框體，抗刮能力約提升30%，同時也能對應更高抗彎折能力，透過無線連接方式更能作為Windows PC的第二螢幕使用，並且在連接過程也能使用S Pen書寫，或是透過螢幕觸控操作。

▲三款平板均對應S Pen使用模式，同時也能吸附在平板背面，或是邊框上固定

至於操作介面則採用三星針對平板客製化設計的One UI Tab 4，並且搭載新版Samsing Notes，支援在多個app與裝置間同步，或是藉由頁面檢視模式以兩個頁面同時顯示版面開啟文件。此外，三星也與數位繪圖軟體Clip Studio、專業影片編輯軟體LumaFusion等進行獨家合作，另外也針對Adobe旗下軟體服務進行最佳化整合，讓Galaxy Tab S8系列能對應更完整的影音內容創作需求。

而在隱私安全部分也搭載新版Knox Vault確保個人數據安全，另外也配合新版Android 12作業系統確保相機、麥克風等元件使用狀態，並且確保app存取權限是否安全。

而如同先前預告將以回收廢棄魚網製作材料，並且應用在新款產品，在Galaxy Tab S8系列的按鍵等元件便是以此材料打造。

▲標準款Galaxy Tab S8採用與電源按鍵整合的指紋辨識器，Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra則以臉部識別方式驗證使用身分

▲平板底部採用金屬接點連接鍵盤配件

▲透過磁吸固定的鍵盤配件與立架配件

使用體驗相近，但Ultra機種鎖定進階創作使用需求

Galaxy Tab S8採用11吋、解析度為2560 x 1600的LTPS TFT LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率，並且搭載8000mAh電池電量，提供8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量設計，而Galaxy Tab S8+則採用12.4吋、解析度為2800 x 1752的Super AMOLED螢幕，同樣支援120Hz畫面更新率，電池容量則是10090mAh，記憶體與儲存容量配置則與Galaxy Tab S8相同。

▲S Pen均可吸附在平板背面，在Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra對應版本更支援28毫秒內的延遲表現，可呈現更真實的筆跡表現

至於Galaxy Tab S8 Ultra則搭載14.6吋、解析度為2960 x 1848的Super AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率，提供8GB、12GB或16GB記憶體規格，同時對應128GB、256GB或512GB儲存容量，電池容量則是11200mAh。

除了Galaxy Tab S8是透過與電源按鍵整合的指紋辨識器驗證身分，包含Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra都是透過螢幕下指紋辨識器認證，同時也均可透過S Pen、鍵盤配件對應更細節的書寫、輸入操作，另外也能透過micro SD記憶卡額外擴充1TB儲存容量。

同時，在Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra的S Pen書寫延遲更低於2.8毫秒，藉此對應更擬真、即時的數位筆跡表現。

相機規格部分，Galaxy Tab S8系列機種的主鏡頭均搭載1300萬畫素廣角鏡頭與600萬畫素超廣角鏡頭，視訊鏡頭則均配置1200萬畫素、120度拍攝視角的超廣角鏡頭，並且具備視訊通話時自動鎖定人臉取景置中拍攝效果，最多可同時處理10張人臉資訊。

而Galaxy Tab S8 Ultra則搭載雙1200萬畫素視訊鏡頭，支援4K高畫質錄影功能，搭配三星螢幕錄影功能，即可同時錄製螢幕畫面與視訊鏡頭拍攝內容的影片。

另一方面，Galaxy Tab S8 Ultra為了更進一步讓螢幕顯示範圍放大，同時也為了放入前置雙鏡頭模組設計，因此在螢幕上方也多了「瀏海」，但在一般顯示情況下會刻意透過黑色背景使其變得不醒目，同時也不會影響實際使用體驗，即便在觀看影片時也會巧妙地避開遮擋範圍。

▲Galaxy Tab S8 Ultra更貼近一般筆電使用體驗，同時也對應更大尺寸顯示畫面

▲為了進一步放大顯示畫面，Galaxy Tab S8 Ultra在採用更窄邊框與前置雙視訊鏡頭模組設計，因此出現瀏海造型，但並不影響實際使用體驗

▲透過磁吸立架讓平板可對應更多站立角度，同時上方更可確保吸附在平板背面的S Pen不會意外掉落

▲鍵盤配件對應標準尺寸按鍵設計，同時也提供大面積觸控板

▲比擬筆電形式使用體驗

建議售價與上市時間

Galaxy Tab S8與Galaxy Tab S8+分別推出石墨灰、銀色、玫瑰金三款配色，而Galaxy Tab S8 Ultra則僅提供石墨灰配色。

三星預計從美國西岸時間2月9日下午4點開始開放美國市場預購，其中Galaxy Tab S8建議售價為699美元，Galaxy Tab S8+建議售價為899美元，而Galaxy Tab S8 Ultra建議售價則為1099美元，預計在2月25日進駐美國、歐洲，以及韓國等亞洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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