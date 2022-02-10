Galaxy S22、Galaxy S22+正式亮相，依然聚焦時尚、拍攝體驗

除了揭曉Galaxy Tab S8系列旗艦平板，三星在此次Unpacked 2022活動上也公布新款年度旗艦手機Galaxy S22與Galaxy S22+。

強調在手機設計仍有相當大的發展空間

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，手機依然有相當大的發展空間，同時也依然是多數人與人互動、與物連接的主要媒介，因此三星依然相當看重手機產品發展，而在此次推出的Galaxy S22系列更聚合許多新技術。

此次推出的Galaxy S22系列，分別包含標準款Galaxy S22、進階款Galaxy S22+，以及採用不同造形設計，並且融合S Pen使用體驗的Galaxy S22 Ultra。

▲此次推出的Galaxy S22系列，最左側為Galaxy S22 Ultra

與Galaxy S21系列相似設計，但細節卻明顯不同

而此次在Galaxy S22與Galaxy S22+設計中，雖然乍看是直接沿用Galaxy S21系列設計元素，但實際上採用更簡化設計，並且讓機身維持更一致且平衡的色彩呈現效果，不像Galaxy S21系列採用跳色般效果，機身框體也採用去年用於Galaxy Z Fold 3等機種的Armor鋁合金材質，對應更耐刮、抗彎折表現，更以康寧Gorilla Glass Vitus+強化玻璃保護螢幕與背蓋。

▲Galaxy S22+ (左)與Galaxy S22 (右)

▲此次採用簡化與平衡設計，因此讓Galaxy S22與Galaxy S22+整體線條更為平順，兩款手機採用螢幕也均為平面設計

▲機身前後均以平面形式呈現

▲與去年推出的Galaxy S21雖然維持相近外觀，但部分細節還是有明顯差異

其中，Galaxy S22採用6.1吋Full HD+解析度的Dynamic AMOLED 2X平面顯示螢幕，支援10-120Hz更新率自動切換，並且在遊戲模式下可對應240Hz觸控取樣率，以及可在不同環境光源下，讓螢幕畫面能以最佳色調，同時也能顯示更多細節的Vision Booster功能，另外也支援以人工智慧處理的藍光護眼模式，甚至可在靜態閱讀模式下讓畫面更新率降低至1Hz，藉此降低對眼睛所產生影響，更可讓電力損耗降至最低。

而Galaxy S22+基本上採用與Galaxy S22相同螢幕規格，但是尺寸增加至6.6吋，解析度依然維持Full HD+，機身與Galaxy S22一樣都支援IP68等級防水防塵設計。

▲一樣透過極窄邊與O極限開孔螢幕設計，讓恰好單手持握機身能對應更大螢幕尺寸

▲Galaxy S22與Galaxy S22+幾乎維持相同硬體規格，主要差別在螢幕尺寸與電池規格

Galaxy S22、Galaxy S22+差異在於螢幕尺寸與電池規格

兩款手機均採用4nm製程處理器，預期針對不同市場需求提供Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1版本，或是三星Exynos 2200處理器版本，而在台灣市場銷售版本則會採用Snapdragon 8 Gen 1處理器。至於在記憶體部分則均採用8GB容量，儲存容量則提供128GB與256GB規格。

電池容量則區分為3700mAh與4500mAh，其中Galaxy S22支援25W有線快充與10W無線充電，一樣對應無線電力分享功能，而Galaxy S22+則支援最高45W有線快充，同樣支援10W無線充電與無線電力分享功能。

▲另一個差別，在於Galaxy S22僅支援25W有線快充，Galaxy S22+則支援最高45W有線快充

相機方面，Galaxy S22與Galaxy S22+都採用1000萬畫素、f/2.2光圈與80度拍攝視角的視訊鏡頭，主鏡頭則採用5000萬畫素、f/1.8光圈、拍攝視角為85度，支援雙像素對焦與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與120度拍攝視角的超廣角鏡頭，以及對應1000萬畫素、f/2.4光圈與36度拍攝視角，對應3倍光學變焦設計的遠距鏡頭。

▲此次在主相機鏡頭設計也做了大幅升級

透過One UI 4.1版本打造個人化操作體驗

作業系統則採用基於One UI 4.1版本的Android 12作業系統，同時三星也強調持續與Google、微軟深入合作，藉此整合更多軟硬體設計，讓使用者有更好使用體驗，例如在與Google Duo視訊通話功能合作部分，更進一步加入共同分享畫面功能，而透過「Link to Windows」功能則可讓Galaxy S22系列手機快速與Windows PC連接互動。

▲透過One UI 4.1版本介面對應更符合個人化操作，以及更高隱私保護效果的使用體驗

上市資訊

機身顏色部分，將區分幻影白、幻影黑、綠色與粉金四款配色，預計會在2月25日於全球市場陸續推出。美國市場售價部分，Galaxy S22將以799美元起跳價格銷售，Galaxy S22+建議售價則從999美元起跳。

▲區分幻影白、幻影黑、綠色與粉金四款配色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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