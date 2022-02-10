Galaxy S22 Ultra揭曉 有著濃厚的Galaxy Note身影

相較Galaxy S22、Galaxy S22+幾乎延續Galaxy S21外型設計，此次推出的Galaxy S22 Ultra則顯然沿用2020年推出的Galaxy Note 20 Ultra外型，同時也加入可將S Pen直接收納進機身的設計。

濃厚的Galaxy Note身影

相較去年推出的Galaxy S21 Ultra並未設計可收納S Pen的機身空間，此次三星不僅在Galaxy S22 Ultra沿用Galaxy Note 21 Ultra的造形設計，更讓S Pen可直接收納進手機內部空間，明顯是希望能吸引原本長期使用Note系列機種S Pen應用功能的用戶族群，並且結合S系列機種著重拍攝體驗特色，讓使用者能產生全新使用感受。

依照三星說明，在Galaxy Note 22 Ultra導入Note系列機種設計元素，並且採用可將S Pen收納進機身的設計，加上過去在Galaxy Note 21 Ultra與Galaxy Z Fold 3以額外支援S Pen使用模式，其實是為了讓使用者有更多選擇，同時也會觀察哪一種設計更吸引人使用。

▲Galaxy S22 Ultra導入更多Note系列機種設計元素

▲S Pen終於可以收進Galaxy S22 Ultra機身內，亦可對應先前Note系列機種所使用S Pen

機身框體也採用去年用於Galaxy Z Fold 3等機種的Armor鋁合金材質，對應更耐刮、抗彎折表現，更以康寧Gorilla Glass Vitus+強化玻璃保護螢幕與背蓋，而機身背面主鏡頭模組則不像Galaxy Note 21 Ultra整個突起，僅讓鏡頭突出背蓋。

硬體規格部分，Galaxy S22 Ultra採用6.8吋、解析度為QHD+的Dynamic AMOLED雙側曲面螢幕，跟Galaxy S22系列機種一樣支援10-120Hz之間自動切換的畫面更新率，以及可在遊戲模式啟用時對應的240Hz觸控取樣率，同樣搭載可在不同環境光源使螢幕畫面以最佳色調、顯示更多細節的Vision Booster功能，另外也同樣搭載以人工智慧運作的藍光護眼模式，畫面更新率在靜態閱讀情況下也能降低至1Hz表現。

▲與Galaxy S22 (右)採截然不同的設計

而處理器一樣採用4nm製程設計，同樣會針對不同市場需求提供差異化處理器規格，分別包含Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1版本，或是三星Exynos 2200處理器版本，而台灣上市版本則會採用Snapdragon 8 Gen 1處理器。

至於記憶體則區分8GB或12GB版本，儲存容量則提供128GB、256GB、512GB與最高1TB儲存容量，而此次並未提供16GB記憶體規格。電池容量則採用5000mAh設計，支援最高45W有線快充，同樣支援10W無線充電與無線電力分享功能，機身也支援IP68等級防水防塵，支援螢幕下超聲波指紋辨識解鎖。

作業系統則採用基於One UI 4.1版本的Android 12作業系統，並且強調保護使用者個人隱私。

▲讓S Pen可收納進機身內，同時也保持採用5000mAh電池容量設計，因此機身厚度相較Galaxy S22厚了一些

強化夜間拍攝與錄影功能

鏡頭規格部分，在視訊鏡頭採用4000萬畫素、f/2.2光圈與80度拍攝視角設計，主相機則採用1億800萬畫素、f/1.8光圈、拍攝視角為85度，支援雙像素對焦與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、f/2.2光圈與120度拍攝視角的超廣角鏡頭，另外則配置對應1000萬畫素、f/2.4光圈與36度拍攝視角，對應3倍光學變焦設計的遠距鏡頭，以及另一組同樣為1000萬畫素、f/4.9光圈與11度拍攝視角，對應10倍光學變焦設計的第二組遠距鏡頭，同樣可配合人工智慧輔助對應100倍變焦的Sapce Zoom拍攝功能。

▲Galaxy S22 Ultra搭載5組鏡頭構成的主相機模組，並且以康寧Gorilla Glass with DX超清晰玻璃保護鏡面

拍攝功能部分，三星同樣強調可透過單鍵完成最佳化拍攝效果，因此透過新款處理器的人工智慧運算效能，輔助識別最佳拍攝場景設定，甚至能在低光環境下拍攝清晰夜景影片，或是透過此次新增的Expert RAW app拍攝更進階影像，並且能紀錄16位元RAW影像檔案。另外，三星此次也與第三方app合作，例如可在Snapchat中直接使用Galaxy S22 Ultra的超高解析度拍攝模式，讓使用者能在其他app內容依然可以維持更好拍攝效果。

此次更針對錄影需求增加可自動調整最佳畫格率功能，可依照當前拍攝光源切換不同畫格率，藉此確保影片明亮、清晰表現，亦可透過像素合併方式提高進光量，並且能配合穩定系統降低拍攝影像晃動情況。而跟Galaxy Tab S8 Ultra的視訊鏡頭一樣，Galaxy S22 Ultra的主相機也支援自動取景功能，最高同時追蹤10張人臉位置，藉此讓拍攝對象能自動維持在拍攝畫面中央，或是讓所有合影者都能進入拍攝畫面內。

其他強化部分，更包含透過人工智慧立體景深地圖 (AI Stereo Depth Map)識別被攝對象影像資訊，藉此創造更自然的柔焦效果，同時也在人像模式增加夜景拍攝，甚至可用於拍攝寵物，此外也加入前後鏡頭同時攝影，以及可將拍攝畫面中指定範圍影像抹除的物件橡皮擦功能。

▲透過人工智慧立體景深地圖 (AI Stereo Depth Map)識別被攝對象影像資訊，藉此創造更自然的柔焦效果

▲人像模式也能用於寵物拍攝，同時也能透過不同光線模式捕捉影像

▲可將拍攝畫面中指定範圍影像抹除的物件橡皮擦功能

S Pen書寫更自然，能與平板協同作業

在此次S Pen應用部分，三星強調即使Galaxy S22 Ultra機身增加可收納S Pen空間，依然讓手機電池電量維持在5000mAh，同時也藉由升級Wacom手寫觸控技術，讓新版S Pen書寫延遲時間從先前的9毫秒縮減至2.8毫秒，並且配合人工智慧紀錄使用者書寫習慣，藉此呈現更自然筆跡。

另外，在S Pen書寫內容部分也能對應繁體中文在內88種語言識別，藉此將書寫文字轉換為數位格式，方便使用者紀錄、整理隨身筆記，同時更在Samsung Notes功能簡化筆記內容分享流程，並且能與Galaxy Tab S8系列的Samsung Notes同步，藉此實現協同作業效果，甚至可以將Galaxy S22 Ultra作為Galaxy Tab S8系列平板的輔助螢幕使用，例如在平板上作畫，並且透過手機螢幕控制畫筆功能。

▲透過設定，即可讓Galaxy S22 Ultra與Galaxt Tab S8系列平板連動

▲可讓手機變成手寫筆輔助工具

上市資訊

機身顏色部分，將區分幻影白、幻影黑、綠色，以及全新勃根地紅四款配色，與Galaxy S22、Galaxy S22+一樣預計會在2月25日於全球市場陸續推出，而Galaxy S22在美國市場將以1199美元起跳價格銷售。

▲Galaxy S22 Ultra幻影黑、幻影白及全新勃根地紅

▲左為Galaxy Note 20 Ultra，右為Galaxy S22 Ultra

▲正面看起來幾乎一模一樣

▲S Pen收納位置維持相同，但Galaxy S22 Ultra內部筆槽標榜採用廢棄魚網回收材質製作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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