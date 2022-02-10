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比一比／Galaxy S22系列手機差別在哪？如何挑選？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲左起：Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22
▲左起：Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22

三星此次揭曉的年度旗艦手機Galaxy S22系列，分別推出標準款Galaxy S22、進階款Galaxy S22+，以及導入更多Note系列機種設計元素與S Pen應用功能的Galaxy S22 Ultra，來看看三款手機有什麼明顯差異，以及如何挑選。

這次三星基本上將Galaxy S22、Galaxy S22+採相同設計理念，兩者基本延續過往Galaxy S系列主打外型與相機功能特色，差別僅在螢幕尺寸與電池規格差異，其餘則均採用相同設計。而此次加入Note系列機種設計元素，並且讓S Pen可直接收納進機身的Galaxy S22 Ultra，明顯就是接續過往Note系列機種產品定位，並且實現「S + Note」的設計。

此外，三星強調Galaxy S22 Ultra改用更進階的相機設計，因此能對應更好的拍攝體驗，藉此作為此次推出定位頂級的旗艦手機。但如果沒有特別偏好大尺寸螢幕，或是S Pen手寫應用的話，其實Galaxy S22或Galaxy S22+就已經能滿足絕大部分的使用需求，甚至體型也更輕巧，除非額外追求相機規格表現，那就必須考慮Galaxy S22 Ultra。

三款手機一樣延續Galaxy S21系列的盒裝設計，取消提供有線耳機與USB充電器，並且讓盒裝體積縮減，更以回收紙材製作盒裝，同時以紙封方式取代塑膠封模，藉此降低塑膠使用量與運送時的排碳量。另一方面，三星也說明在Galaxy S22系列部分零件採用回收廢棄魚網製作材料打造，包含手機按鍵，或是Galaxy S22 Ultra的S Pen筆槽零件都是以此材料製作，進而減少更多塑膠使用量。

而在手機功能部分，三星也強調藉由人工智慧判斷方式，讓使用者在有需要連網情況下才會啟用網路連接功能，進而減少手機因為經常連網導致電力加速損耗情況，藉此延長手機電力續航時間，間接降低手機需要頻繁充電產生更大損耗問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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比一比／Galaxy S22系列手機差別在哪？如何挑選？

三星此次揭曉的年度旗艦手機Galaxy S22系列，分別推出標準款Galaxy S22、進階款Galaxy S22+，以及導入更多Note系列機種設計元素與S Pen應用功能的Galaxy S22 Ultra，來看看三款手機有什麼明顯差異，以及如何挑選。

觀點／將Note系列元素與Galaxy S系列旗艦機種合併，三星的策略能否成功？

在此次推出的Galaxy S22系列旗艦手機中，三星顯然將定位最高階的Galaxy S22 Ultra與Galaxy S22、Galaxy S22+做了明顯區隔，並且加入絕大多數的Note系列設計元素，其中最明顯的自然是貼近Galaxy Note 20 Ultra外型，以及可將S Pen收納進機身的設計。

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