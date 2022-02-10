三星在美國官網推出Galaxy S22線上限定配色 提供撞色設計

雖然此次三星在全球市場公布的Galaxy S22系列採用單一配色，但在美國市場則會在三星官網額外提供跳色配色設計的Galaxy S22與Galaxy S22+，而Galaxy S22 Ultra也會額外提供三款線上專屬配色款式。

在Galaxy S22部分，三星將額外提供奶油黃、石墨黑、天空藍、紫羅蘭四款線上限定配色，而Galaxy S22+也會推出相同線上限定配色，至於Galaxy S22 Ultra則會在線上額外提供石墨黑、紅色、天空藍三款配色。

而在Galaxy S22 Ultra線上限定配色款式中，所搭載的S Pen筆身顏色將與機身一致，不像一般版本僅維持消光黑配色筆身。

至於硬體規格方面，線上限定配色款式採用跟標準款機種相同規格，而建議售價也會採相同設計，差別僅限在美國地區的三星官網訂購。

除了提供線上限定配色，三星也將在美國官網銷售對應Galaxy S22系列機種的配件產品，其中包含保護殼、機身貼紙等配件。

▲Galaxy S22美國三星官網線上限定配色

▲Galaxy S22+美國三星官網線上限定配色

▲Galaxy S22 Ultra美國三星官網線上限定配色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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