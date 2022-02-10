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三星承諾為Galaxy S22系列等手機產品 提供長達4年作業系統升級

聯合新聞網 / 楊又肇

揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列之餘，三星也宣布特定Galaxy系列手機將能獲得多達4年的Android作業系統版本升級，以及同樣至少4年的One UI操作介面更新，比Google在Pixel系列手機提供3年保證升級的承諾多出1年。

除了在One UI 4.1版本強調確保個人隱私安全，三星更承諾在特定Galaxy系列手機提供至少4年的Android作業系統升級，而One UI操作介面也能獲得4年升級保證，藉此確保使用者能有更與時俱進且安全的手機使用體驗。

而目前公布可獲得4年作業系統與操作介面升級保證的Galaxy系列手機，分別如下：

• Galaxy S系列：Galaxy S22、S22+、S22 Ultra與Galaxy S21、S21+、S21 Ultra、S21 FE，以及未來上市的Galaxy S系列手機

• Galaxy Z系列：Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，以及未來上市的Galaxy Z系列手機

• Galaxy A系列：未來上市的指定Galaxy A系列手機

• Galaxy平板：Galaxy Tab S8、S8+、S8 Ultra，以及未來上市的Tab S系列平板

除了保證提供4年作業系統升級，三星也說明將針對這些裝置提供至少5年的安全更新，並且可配合Samsung Knox安全平台確保使用者的隱私安全。

另外，三星先前也已經確認針對搭載One UI Watch，以及與Google合作Wear OS作業系統的智慧型手錶提供4年升級服務，讓使用者能享有更好的Galaxy Watch體驗。至於搭載舊版以Tizen平台打造作業系統的舊款智慧型手錶，依然可以獲得3年升級服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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比一比／Galaxy S22系列手機差別在哪？如何挑選？

三星此次揭曉的年度旗艦手機Galaxy S22系列，分別推出標準款Galaxy S22、進階款Galaxy S22+，以及導入更多Note系列機種設計元素與S Pen應用功能的Galaxy S22 Ultra，來看看三款手機有什麼明顯差異，以及如何挑選。

觀點／將Note系列元素與Galaxy S系列旗艦機種合併，三星的策略能否成功？

在此次推出的Galaxy S22系列旗艦手機中，三星顯然將定位最高階的Galaxy S22 Ultra與Galaxy S22、Galaxy S22+做了明顯區隔，並且加入絕大多數的Note系列設計元素，其中最明顯的自然是貼近Galaxy Note 20 Ultra外型，以及可將S Pen收納進機身的設計。

三星承諾為Galaxy S22系列等手機產品 提供長達4年作業系統升級

揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列之餘，三星也宣布特定Galaxy系列手機將能獲得多達4年的Android作業系統版本升級，以及同樣至少4年的One UI操作介面更新，比Google在Pixel系列手機提供3年保證升級的承諾多出1年。

三星在美國官網推出Galaxy S22線上限定配色 提供撞色設計

雖然此次三星在全球市場公布的Galaxy S22系列採用單一配色，但在美國市場則會在三星官網額外提供跳色配色設計的Galaxy S22與Galaxy S22+，而Galaxy S22 Ultra也會額外提供三款線上專屬配色款式。

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