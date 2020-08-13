門神效應 法界：程序迴避仍影響決標

文化總會副秘書長李厚慶未利益迴避評審政府標案，引發違反政府採購法、公職人員利益衝突迴避法等爭議。法界人士說，迴避要實質迴避，而非虛情假意迴避，否則個案迴避、影響力仍在，如同「門神」效應，決標結果還是不可信。

北部政風官員說，文化總會是否有政府一定比例捐助，適不適用利衝法，是首要釐清的事。至於李厚慶妻子公司標得的政府採購案，李必須迴避，以免球員兼裁判；故宮等標案爭議曝光後，故宮撤案，顯示標案確實有問題，但是否動用法罰還要了解。

律師鄭深元說，利衝法考量公務機關發包標案與得標廠商關係，如果評委資格有疑，在遴選階段即應從名單中剔除，至於政府標案應有投標須知，須知內的「利益衝突」畫得多大？是否在解釋上有空間？都是判斷有無違法的準據。

鄭深元表示，李厚慶的問題在於他擔任故宮評選委員，對三立投標案要不要迴避？李的配偶在三立擔任「小職員」要不要迴避？還是做到「某種主管」才需要迴避？由於法規不清楚，一般至少需在開會時表示有利衝疑慮，請主席裁示是否迴避或主動迴避。

鄭深元說，就算李迴避也只是程序上迴避，其他評委知道他配偶跟三立有關，基於同事情誼，原則上讓三立得標的機會相對提高，這就是所謂「門神概念」，因此遴選評委的重要性，大於個案上認定。

律師陳令軒說，利衝法規範財產、非財產上利益，無論標案評審委員有無審議、有無與其他委員合意決標，就算一次委員會都沒開過，只要有參與行為、沒有利益迴避，就可能違法、要面對處罰。

陳令軒說，公務人員對所執行公務的公正性，應被賦予比一般民眾更高的道德標準，才能增加人民對政府施政的信賴；一般私人企業要發包工程，董事會至少懂得避嫌，從「形式上」去避掉得標廠商與自己的利害關係，何況公務員領納稅人的錢更應謹慎。