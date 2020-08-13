球員兼裁判 工程會：可視個案解聘評委

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
政府標案評委遭質疑「球員兼裁判」，工程會主委吳澤成表示，相關防範本來就有機制在運作。 圖／聯合報系資料照片
政府標案評委遭質疑「球員兼裁判」，工程會主委吳澤成表示，相關防範本來就有機制在運作。 圖／聯合報系資料照片

近日政府標案評委屢遭質疑，昨也有土木技師投書聯合報點出「球員兼裁判」的疑慮。工程會表示，本就有防範機制，且日前也通函各機關，如有發生評選委員本人或擔任負責人之法人、團體，三年內曾參與政府採購案投標或分包，致發生不能公正執行職務者，機關得視個案實際情形判斷將該委員解聘，避免球員兼裁判情形。

行政院政務委員、工程會主委吳澤成受訪表示，相關防範本來就有機制在運作，日前的通函就是再次提醒各機關。

工程會提醒，避免集中少數委員，造成機關御用評委之誤解，各機關依「採購評選委員會組織準則」遴選評選委員，應考量具有與採購案相關專門知識之人員，且不得為特定廠商利益或明知操守不正而為遴選。

為主動發現評選過程有無異常，工程會透過建置管理機制，在機關刊登個案決標公告時，系統會發出電子郵件詢問各委員評選過程有無發現異常，例如「個別委員對廠商之評選結果明顯異於其他委員」或「機關人員或委員有偏離事實之明示、暗示特定廠商之優劣」等，若接獲委員反映有異常，即責請機關檢討或啟動稽核，以確保評選公正性。

工程會指出，為使個案採購評選委員公開透明，依規定除有特殊情形外，應即將評選委員名單及學經歷公開於政府電子採購網，以利各界檢視其專業與採購標的的關聯性；受遴聘的評選委員應依據法令，基於專業及良知，公平對待受評廠商，公正辦理評選，協助機關選擇優質得標廠商，不應徇私。廠商對於評選結果認為損害權益，也可透過異議、申訴救濟。

工程會呼籲，採購機關遴選委員，評選委員公正評選，均應遵循法令規定，如有違法行為，各應負起法律責任。

民進黨

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