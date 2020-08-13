春露3年大變身？台鐵與農委會標案11段文字雷同

本報上周揭露，去年捲入農委會「一四五○網軍事件」的春露有限公司，半年內兩度得標台鐵局標案、進帳一五四九萬元。台鐵稱一切合法，但記者進一步追查發現，台鐵去年底首度開標六百萬元的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與三年前農委會開出的「新農業政策多元傳播案」標案的服務建議書，有十一段文字高度雷同，兩案得標廠商春露、樂齊，更曾被立委踢爆是同家公司。

春露公司去年得標的台鐵局「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約（右），與二○一七年樂齊公司得標的農委會「新農業政策多元傳播案」標案的服務建議書（左），有十一段文字高度雷同。樂齊、春露過去辦公室曾設在同一地點，董事也重疊。記者侯俐安／攝影

比較台鐵去年底標案開出的勞務採購契約，針對圖文、影音宣傳製作的規格，與二○一七年農委會上述標案開出的服務建議書，兩份內容都提及，「設計及製作政策網路溝通議題所需素材，包含：影音懶人包、圖卡、EDM、Banner、漫畫與插畫、網頁設計、程式撰寫…等。」、「文宣印製、宣傳品包裝運送、影片(帶)拷貝及其它有關宣傳或播映時所需事項。」

這十一段文字中，除了「本會」改成「本局」外，其餘都一模一樣，就連影片「(帶)」都巧合地同時使用半形輸入。

資深公關總監分析，這類情形通常是公務單位找廠商代為撰寫標書，或大量徵求廠商意見再寫，廠商過去可能曾幫別的部門寫過，有時會直接「複製貼上」。他說，若廠商先看過標案、還提供意見，有違反公平原則之虞，但其實這是業界早就「公開的秘密」。

更離譜的是，台鐵去年底標案原定今年六月廿七日結案，依規定結案日之後的一個月內就應繳交結案報告，但春露繳交後初審未過，上周五（八月七日）才補件再審；卻早已拿到今年六月的下一期標案。

台鐵說，台鐵是首次招標網路行銷案，請教過很多單位，加上政府採購網上很多標案都是公開的，也都有下載資料來參考、修正。對於是否參考過農委會的標案？台鐵未正面回應，僅表示「有參考各公家機關標案」，但對於是否由春露公司代為撰寫？台鐵強調，網路資訊已很多，不用廠商提供，就能自行掌握。

立委洪孟楷表示，交通部、農委會兩個業務不常重疊的部會，開出標案卻有十一段文字高度雷同，確實讓人有遐想空間，且又是同一家公司得標，「是否早有內定、量身打造？」交通部要說清楚，不能只用一句「沒有不法」輕輕帶過。