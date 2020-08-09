快訊

黎巴嫩大爆炸後首名部長辭職 人民憤怒誓言再抗議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛嗆完黃國昌就遭影射炒地皮 賴品妤改16字網友笑翻

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
民進黨立委賴品妤。圖／報系資料照片
民進黨立委賴品妤。圖／報系資料照片

民進黨賴品妤槓上時代力量！繼日前在臉書上狂嗆時力利用年輕人、前立委黃國昌「秋什麼秋」後，又遭到時代力量支持者攻擊，影射她「政二代」、「炒房炒地皮」，讓賴品妤暴怒臉書開砲，更反諷表示，「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，並更改臉書個人簡介，讓網友笑說，「記得附送紙紥Wifi」。

時代力量前黨主席徐永明貪汙弊案，導致台北市議員林穎孟及黃郁芬退黨、黨的決策委員全體總辭負責，賴品妤7日臉書砲轟時力利用年輕人。

過去在社運期間叫學生做牛做馬，但當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論。」

時力支持者不滿賴的評論，反批賴品妤是個靠爸、大學只念進修部的政二代，賴反擊，「政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？」更諷刺康乃爾博士、台北大學法律系副教授的戰神黃國昌為「落跑立委」，戰到整個選區拱手讓人，「是在秋什麼秋？」

針對時力支持者影射她炒房炒地皮，賴品妤反問，一個財產申報16萬元跟一台車的立法委員要炒什麼房？「紙紮屋？我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。」

似乎是心中氣憤難平，賴品妤昨日甚至將臉書個人簡介也改為「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，引發網友熱議。不少網友笑說，「超過三棟自用紙紮屋要課囤房稅嗎」、「最豪華的紙紮屋應該不只16萬」、「記得附送紙紥Wifi」、「買房有送金童玉女+司機嗎」、「可以開始炒預售紙紮屋了嗎」、「紙紮屋的居住正義呢」。

民進黨立委賴品妤近日頻頻在臉書發文槓上時代力量。圖／截自賴品妤IG
民進黨立委賴品妤近日頻頻在臉書發文槓上時代力量。圖／截自賴品妤IG

民進黨 賴品妤 黃國昌 時代力量

延伸閱讀

賴品妤轟時力愛變臉 狠嗆黃國昌「怯戰神」

相關新聞

才剛嗆完黃國昌就遭影射炒地皮 賴品妤改16字網友笑翻

民進黨賴品妤槓上時代力量！繼日前在臉書上狂嗆時力利用年輕人、前立委黃國昌「秋什麼秋」後，又遭到時代力量支持者攻擊，影射她...

政府標案 全面檢討制度

政府標案被質疑有「御用評委」爭議，從行政到立法部門都支持制度性檢討。國民黨立委擬修政府採購法，規範評選委員出任資格，甚至...

李厚慶再任評委？工程會：相信其他機關不敢了

文化總會副秘書長李厚慶捲入未利益迴避風波，行政院公共工程委員會已將李厚慶自專家學者建議資料庫「移離」。工程會主委吳澤成昨...

評委涉違法 藍促檢調、監院究責

政府標案爭議頻傳，對於涉嫌違法的評委、行政機關，藍營要求檢調和監察院追究刑責。行政院發言人丁怡銘昨說，由工程會依規定處理...

新聞眼／健全政府體制 標案不是歷史共業

部分政府標案被少數公司壟斷、特定評委名單重複率太高，「御用評委」爭議不斷。行政院長蘇貞昌明白表示，機關各類標案都應該嚴謹...

熱門新聞

彰化萬人血清抗體調查 社區確有隱形感染者

彰化萬人抗體疑社區隱形感染者 指揮中心回應了

美日政要來台陳時中「我負責」 包正豪：不懂他的邏輯

美衛生部長訪團抵台 專機星條旗象徵高規格

彰化血清抗體檢測 4族群都驗出部分陽性

美軍行政專機抵松山 過去曾因非邦交國無法在台過夜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。