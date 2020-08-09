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才剛嗆完黃國昌就遭影射炒地皮 賴品妤改16字網友笑翻
民進黨賴品妤槓上時代力量！繼日前在臉書上狂嗆時力利用年輕人、前立委黃國昌「秋什麼秋」後，又遭到時代力量支持者攻擊，影射她「政二代」、「炒房炒地皮」，讓賴品妤暴怒臉書開砲，更反諷表示，「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，並更改臉書個人簡介，讓網友笑說，「記得附送紙紥Wifi」。
時代力量前黨主席徐永明貪汙弊案，導致台北市議員林穎孟及黃郁芬退黨、黨的決策委員全體總辭負責，賴品妤7日臉書砲轟時力利用年輕人。
過去在社運期間叫學生做牛做馬，但當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論。」
時力支持者不滿賴的評論，反批賴品妤是個靠爸、大學只念進修部的政二代，賴反擊，「政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎？」更諷刺康乃爾博士、台北大學法律系副教授的戰神黃國昌為「落跑立委」，戰到整個選區拱手讓人，「是在秋什麼秋？」
針對時力支持者影射她炒房炒地皮，賴品妤反問，一個財產申報16萬元跟一台車的立法委員要炒什麼房？「紙紮屋？我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。」
似乎是心中氣憤難平，賴品妤昨日甚至將臉書個人簡介也改為「我專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種」，引發網友熱議。不少網友笑說，「超過三棟自用紙紮屋要課囤房稅嗎」、「最豪華的紙紮屋應該不只16萬」、「記得附送紙紥Wifi」、「買房有送金童玉女+司機嗎」、「可以開始炒預售紙紮屋了嗎」、「紙紮屋的居住正義呢」。
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