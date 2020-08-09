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李厚慶再任評委？工程會：相信其他機關不敢了

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
工程會主委吳澤成表示，近日將討論李厚慶自名單資料庫除名事宜。 圖／聯合報系資料照片
工程會主委吳澤成表示，近日將討論李厚慶自名單資料庫除名事宜。 圖／聯合報系資料照片

文化總會副秘書長李厚慶捲入未利益迴避風波，行政院公共工程委員會已將李厚慶自專家學者建議資料庫「移離」。工程會主委吳澤成昨天表示，工程會六日已將李厚慶暫時移離專家學者建議名單資料庫，近期將討論李厚慶除名事宜。

國民黨日前質疑李厚慶擔任評委未利益迴避，行政院曾表示，就當時所知資訊，李厚慶妻子是今年三月才至三立電視台就職，關於李是否違反利益迴避的事實認定，將由政風人員做後續瞭解與處置。不過，李厚慶接著被故宮解聘評委資格，工程會也進一步採取具體措施。

由於依規定，機關遴選評選委員可從資料庫或自行挑選專家學者。至於李厚慶雖被移離資料庫，近期是否仍有可能擔任評委？吳澤成說，其他機關「相信不敢了」。

官員也指出，經媒體報導參與政府採購評選疑有違法情事的評委，工程會得依慣例先予暫時移離資料庫；這次直接將李厚慶移離，主要是因法理確實遭受質疑，工程會是就事論事。未來若無應予除名的情形並送經審議小組審議後，也可重行納入資料庫。

行政院發言人丁怡銘表示，各級政府的標案均經過公開審查，評選委員資訊也都公開透明，若有疑義，工程會將依機制辦理，行政院長蘇貞昌並無介入。

NCC 文化總會 民進黨

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