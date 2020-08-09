評委涉違法 藍促檢調、監院究責

政府標案爭議頻傳，對於涉嫌違法的評委、行政機關，藍營要求檢調和監察院追究刑責。行政院發言人丁怡銘昨說，由工程會依規定處理。

文化總會副秘書長李厚慶擔任評委涉嫌違反利益迴避，國民黨革實院長羅智強表示，李厚慶先遭故宮解雇，再遭工程會從評委資料庫移離、除名，評委是「授權公務員」，受刑法規範，他呼籲檢調主動偵辦，否則不排除提告。

羅智強也說，故宮和工程會相繼認證李厚慶違反採購法，蔡英文總統還要包庇愛將到何時？真要做到「升官發財請走別路」，蔡應先「揮淚斬厚慶」，蔡英文是文化總會總會長，應該開除李厚慶的文總副秘書長一職，以嚴法紀、以正官箴。

國民黨團副書記長林奕華指出，擔任政府標案評委都要簽切結書，承諾恪遵法令，公正辦理評選，評選過程如涉及不法，必須比照公務員接受法辦，負起刑法與貪汙治罪條例之刑責；如今違法明確，行政院應主動將李移送。

林奕華表示，民進黨執政以來，政府標案屢傳評委重複、外聘評委資格不符、專家評委關係掛帥、評委未利益迴避等問題，行政疏失頻傳，導致國庫被當黨庫，國家資源遭不公平分配，自認已合法上任的監察院長陳菊應要求主動調查，拿出態度洗刷「護航院」質疑。

國民黨團總召林為洲也指出，桃園市工務局民國一○八年五月廿二日公告某一標案招標後，政府採購法修正新制在該月廿八日上路，明訂標案外聘評委不能是機關人員，但該標案雖六月才決標，仍採舊制全找包含政府官員審標。遭遇類似個案，採購人員怎麼可能不知應從新適用政府採購法規定，卻仍選擇便宜行事，他會去告發該案，交由司法議處。