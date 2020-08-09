新聞眼／健全政府體制 標案不是歷史共業

部分政府標案被少數公司壟斷、特定評委名單重複率太高，「御用評委」爭議不斷。行政院長蘇貞昌明白表示，機關各類標案都應該嚴謹、公開、公平進行，蔡英文總統也一再要求，執政團隊嚴謹遵守；過去各種標案，各種情況都有，要盡量從各方面來防堵，如果還有不周、不對的地方都會防止。

行政院公共工程委員會將檢討評委機制，移除有疑慮的評委名單，就是一個正向改變。建立公平的政府機制、合理分配國家資源，不再出現威權時代「國庫通黨庫、黨庫通財庫」亂象，不只是蔡英文和蘇貞昌的府院共識，更是正常民主國家，人民對政府最基本的要求。

聯合報近期對於政府標案的調查採訪，正是希望國家資源分配能接受更公平、公正、公開的檢驗，重點在於投標過程是否涉及不法情事，行政部門應將完整資料攤在陽光下，而非選擇性片面公布得標金額高低；追殺個人、抹黑媒體，都不會讓國家體制變得更好。

整體而言，政府標案機制有四大面向應接受公開檢驗：一、評委是否違反利益迴避？二、評委遴選程序是否合宜？三、少數公司是否壟斷特定資源？四、公家預算是否變相成為政黨大內宣或攻擊政敵的工具？

政府標案涉及國家公共資源，每一位評委、每一家投標公司都應有一致檢驗標準，最基本的底線就是不要違反採購法規。每一次開會前，評委都會被要求簽署「沒有違反利益迴避」切結書，白紙黑字規範，若違法將適用刑法及貪汙治罪條例。

蔡英文總統說重話，「升官發財請走別路」；問題是，的確有人走別條路升官發財。前黨工化身評委，特定標案明確違反利益迴避原則，這不是單一個人的問題，儼然形成系統性壟斷。民進黨質疑馬政府時期也有特定評委，但明知是國民黨執政陋習，難道蔡政府也要理直氣壯比照辦理？

健全政府體制不是歷史共業，過去做錯的事，現在當然不能複製貼上。政府不是大金主，因為每一分預算都來自納稅人的血汗錢，不該出現「標案家天下」或「自己人審自己標案」亂象；社會輿論在乎的是公平性，如果投標程序一切合法、合理，孰能非議？