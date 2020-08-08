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利益迴避關鍵…評委先寫「切結書」

聯合報 / 記者曹悅華徐偉真林政忠／台北報導
故宮解聘評委李厚慶，決議故宮標案無效；圖為故宮南院。圖／聯合報系資料照片
故宮解聘評委李厚慶，決議故宮標案無效；圖為故宮南院。圖／聯合報系資料照片

政府標案審查屢傳弊端，資深評委表示，「標案一點都不難，找回良心而已」，不管是評委還是執行機關，只要拿出良心，搭配現有透明制度，不會有太大問題；但有評委認為，標案跟評委專長結合度確實仍待加強，至少評委專業度不要太差。

一名資深評委說，相關機關會設定評委所須具備條件，後續由首長隨機勾選，選出超過所需人數評委，名單確定後，會一一詢問評委是否能夠參加廠商說明會；若最後開會時不克參加，評委須註明缺席理由。

據指出，真正關鍵在於每次開會時，評委必須先填寫「切結書」，斟酌是否符合利益迴避，否則將涉及刑法問題；會議開始前，主持人會再度詢問，請評委再確認是否有違反利益迴避情事？曾有學者擔任評委才發現任職的大學也有投標，他立刻退出評審。以文總副秘書長李厚慶是擔任評委的「老司機」經歷，若不知道其妻任職三立涉及違法，令人難以理解。

資深評委說，目前工程會的制度都能達到基本防弊，但防得了君子，擋不了小人，有人明明是黨工，卻搖身一變成專家，不是說不能勝任評委角色，而是專業性是否足夠？台藝大教授賴祥蔚說，在適度確保個人隱私的情況下，公開透明是阻絕弊案的可行方法，工程會若能定期公開樣態，讓評選委員參加會議的情況公開，一看就能知道有沒有問題，「讓陽光能照進來，弊案就能減少」。

賴祥蔚說，他當完評選委員後，工程會都會發郵件詢問意見，可見每個標案的評選委員是誰，工程會都有資料，工程會應該把這些資料統計後，定期呈現樣態，例如媒體標案，假設評選委員共有三百人，標案得標廠商的評委若過度集中就很明顯有問題。

NCC 文化總會 民進黨

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