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李厚慶介入故宮標案是否違法 政風官員：了解中

聯合報 / 記者王聖藜／台北報導
故宮前天決議文化總會副秘書長李厚慶擔任評委的「故宮南院品牌塑造」案評選結果無效。圖為故宮南院至善橋。圖／聯合報系資料照片
故宮前天決議文化總會副秘書長李厚慶擔任評委的「故宮南院品牌塑造」案評選結果無效。圖為故宮南院至善橋。圖／聯合報系資料照片

文化總會副秘書長李厚慶等人疑未利益迴避介入故宮標案惹議，法務部廉政署對於違反公職人員利益衝突迴避法有行政調查權，可對違法者裁處最高二○○萬元罰鍰；政風官員說，相關標案是否有問題都在了解中，至於是否到開鍘程度，官員不願多談。

公職人員利益衝突迴避法需參考政府採購法、行政程序法等法規，視是否另有特別「迴避」條款再適用；法律列舉十二類公務員，規範對象從總統、副總統、各級政府機關首長、政務人員、各級公立學校、軍警院校、矯正學校校長，以及各級民代都有。

法界人士指出，公職人員利益衝突迴避法第十四條規定，公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為。換句話說，總統府不應該把標案交給總統、副總統等有關的公司；先前文化總會承攬政府標案會惹爭議，關鍵就在蔡總統本人身兼文總會長，若文總承攬總統府標案，這種交易難道不是關係人交易？

此外，利衝法也規定，公職人員知有利益衝突情事者，應自行迴避。雖然採購法評委的外部委員不一定是公務員，法界人士指出，遇有利益衝突應迴避的精神是基本法治概念。

利衝法中其實也有處罰規定，政風官員舉例，政府標案如有主其事者的配偶、二親等人士參與競標、若公務員不懂迴避，可對公務員處十萬元以上、二百萬元以下罰鍰，如已命令迴避卻還是不聽，甚至可開罰十五萬元以上到三百萬元，罰則不輕。

廉政署對違反利衝法者，有權發動調閱、約談，察覺有違法性，即由內部召集委員會審查，委員十人由具法律相關背景的公務員、專家組成，不公開姓名，審查會採決議制，決議是否對公務員開罰？罰多少？決議作成前，當事人可用書面、口頭答辯。

廉政署過往審理違反利衝法案件，一年約處理卅至四十案，最高紀錄罰過一百萬元。

NCC 文化總會 民進黨 李厚慶 法務部 公務員

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