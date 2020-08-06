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時代力量五年內12人「跳船」明星代表隊幾乎跑光

聯合新聞網 / 綜合報導
再見了！時代力量。圖為時代力量創黨五年來共12名的退黨黨員。圖左上至右下為馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬。報系資料照、中央社
再見了！時代力量。圖為時代力量創黨五年來共12名的退黨黨員。圖左上至右下為馮光遠、林昶佐、洪慈庸、林世煜、林郁容、陳雨凡、林亮君、吳崢、徐永明、蕭新晟、林穎孟、黃郁芬。報系資料照、中央社

前時代力量黨主席徐永明昨(6)日因涉賄退黨，接連北市議員李穎孟及黃郁芬也相繼退黨，細數時代力量自成立五年來共有12人退出，其中作為該黨明星代表的主力隊員幾乎跑光，只剩下黃國昌、黃捷、王婉諭等人撐場。

時代力量作為台灣本土政黨，自2015年9月13日成立，代表明星隊員曾有林昶佐、黃國昌、洪慈庸、徐永明等人。該黨在2016年第九屆立委選舉創下初試啼聲的佳績，共獲得5席立委席次，當時包括各項民意和選民支持度都曾如日中天，迅速躍升為第三大黨。

時力在2016年第九屆立委選舉創下佳績，獲5席席次，當時民意和選民支持度都曾如日中天，躍升為第三大黨。報系資料照／記者屠惠剛攝影
時力在2016年第九屆立委選舉創下佳績，獲5席席次，當時民意和選民支持度都曾如日中天，躍升為第三大黨。報系資料照／記者屠惠剛攝影

但好景不常，時力在創黨後，首開退黨第一槍的主力明星是馮光遠。他在2017年1月8日發表「時代力量黨」已變質為「國運昌隆黨」，不希望自己的努力最後都成特定人士收割的成果，斷然退出時代力量。

黨內路線不明 首點燃退黨第一波烽火

2019年，時力面臨第一波分裂危機，黃國昌首先提出若時代力量變成「小綠」（偏民進黨傾向），或決定要走小綠路線，「會義無反顧地離開這個政黨」。此波危機引爆林昶佐宣布退黨之舉，震撼政壇。隨後因高潞．以用涉入補助案，時力最終選擇開除高潞‧以用黨籍。

退黨潮在2019年下半年持續延燒。2019年8月13日，洪慈庸以黨內對路線分歧無法解決，毅然宣布退黨，改以無黨籍身分參選，但最終敗選。同年8月25日，包括創黨元老林郁容、林世煜也因類似問題相繼退黨。

2019年10月4日，原參選信義及南松山選區立委的陳雨凡，因和民進黨北市議員許淑華合作遭黨除名，最後陳雨凡在臉書以「團結抗中，道不相同」為由退黨。隔日，北市議會黨團科技長蕭新晟宣布辭去決策委員也退黨。在11月8日，北市議員、時代力量決策委員林亮君及黨內前發言人吳崢退黨。

同樣八月退黨潮 時代力量能熬得過去？

網友對時力的退黨風波，整理出一年來的退黨名單，包括：林昶佐、洪慈庸、陳雨凡、蕭新晟、吳崢、林亮君、林世煜、林郁容、徐永明、林穎孟、黃郁芬。並稱還有一位「還沒退黨但大家都在等他退的」黃捷，特別的是，去年的退黨潮也同樣在八月發生。網友除了唱衰時力外，仍不乏為時力擺命盤或給予實質建議的人。有人認為林昶佐應該另起山頭，組一個真正的時代力量，或者可以幫社民黨復黨，又或者讓時力與民眾黨或台灣基進黨合併。

NCC 文化總會 民進黨

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