標案評委綠油油 藍促修採購法

政府標案「御用評委」引發爭議，立法院國民黨團總召林為洲昨天表示，採購法對標案評委及專家學者的規定，確有修法必要，除了明確利益迴避的原則及罰則，機關標案由首長決定內外評委人選，導致有可能徇私等都應一併改革。行政院表示，採購法現有機制已足以保證公開透明。

林為洲也指出，擔任政府標案評委，最基本利益迴避一定要做好，像是文化總會副秘書長李厚慶就因此遭受質疑，立法、行政部門應共同討論，如何改變此一弊端。

工程會主委吳澤成說，採購法是提供所有機關使用，非針對特定人與黨派，重點看採購機關對標案的判斷及取捨。

行政院發言人丁怡銘說，採購法機制足以保證公開透明，目前不是討論修法的問題。至於國民黨質疑政府與各機關有偏好廠商的狀況，但新北市政府的新北耶誕城也曾有五年由同一廠商得標情形；至於李厚慶擔任評委被質疑違反利益迴避，目前主管機關已聽取相關說明，是否成案後續交由主管機關處理。

民進黨團書記長鍾佳濱說，目前評委遴選並未有黨籍統計的項目，外界推測若未有一定統計數據，其實是在打亂仗，相關數據或可等工程會統計。

民進黨昨也發出聲明，反批國民黨雙重標準，馬政府及藍營縣市的評委莊伯仲、劉立行、賴祥蔚、游淑慧及葉元之等人都是熟面孔，「國民黨是忘記了還是害怕想起來？」

莊伯仲昨說，他是以傳播學者身分登錄於工程會專家學者資料庫，協助政府部門標案評選作業，他乃一介教書匠，家人未開公關公司，也沒有擔任媒體主管的太太，他要提醒，評委在評選過程如涉及不法，「皮最好先繃緊點」。