冷眼集／黨政媒一家親 綠結構性壟斷

蔡英文總統才在民進黨全代會宣示，要大家用行動證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真。不過，民進黨立委圖利特定業者、親綠評委獨厚特定標案、一四五○始祖公關公司包下國營事業標案，建構出蔡政府執政美好的表象，這是全民期待的劇本嗎？

儘管行政部門再三聲稱，公部門標案公正公平，但檢驗整個過程，評委來源不明，前黨工李厚慶、林閣雍等評委出線機率異乎尋常，少數評委可以包辦上百億元標案，自己的標案自己人審，台灣號稱人才濟濟，難道政府標案非「李厚慶們」不可？

三立、民視得標機率高得嚇人，甚至在晚間黃金時段的政論節目常見兩台討論的議題、批判在野黨的角度都驚人相似，彷彿同一套腳本。從上到下形成結構性壟斷，國家資源傾斜錯置，一切都是合法的遊戲，但合乎社會觀瞻嗎？

ＮＣＣ委員昨以全新陣容召開首次委員會，首日即通過頻道變更案，第八十八台的三立財經新聞台「三立iNEWS」大躍進至第四十八台，三立幫影響力大增。民進黨過去在野時推動黨政軍退出媒體，如今黨政媒一家親，「海董」在綠營更加如虎添翼。

總統府日前遭駭客入侵洩漏的「國家機密」，ＮＣＣ三位新任委員有二人立場偏綠「可以配合處理」，不論府院如何解釋澄清，社會仍存在許多質疑，對照ＮＣＣ昨天對三立極為友善的裁決結果，外界未來恐怕更會用放大鏡和有色眼鏡來檢視ＮＣＣ。

國民黨和輿論批評蔡政府採購標案聘請「御用評委」，獨厚特定媒體及公關公司。民進黨昨天反批國民黨雙重標準，更點名馬政府的評委也有親藍背景。

國家資源和媒體頻道不是歷史共業，民進黨完全執政，更有力量建立正常化的國家機制，過去國民黨的陋習，不代表民進黨可以理直氣壯的比照辦理，甚至最後變成廉價的相互獵巫、潑糞。蔡英文重提民進黨塵封已久的「清廉、勤政、愛鄉土」，最單純的劇本，民進黨是否愈離愈遠？