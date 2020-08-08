逾5萬黎巴嫩人連署「法國接管10年」 馬克宏：非解決方案

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸兩天後，法國總統馬克宏飛抵貝魯特，是首位訪問貝魯特爆炸現場的外國領袖，並承諾全力給予人道救助，也呼籲黎巴嫩進行政治改革。而憤怒於政府貪腐無能的黎巴嫩人民，聚集示威，並有超過5萬人連署請求法國接管。

6日稍晚，部分抗議者聚集在貝魯特國會大樓附近縱火、破壞商店，要求黎巴嫩政府下台，並向安全部隊投擲石塊；安全部隊則發射催淚彈驅散抗議者，部分民眾在衝突中受傷。

據衛報及泰晤士報報導，在爆炸發生後幾乎沒有黎巴嫩領袖視察現場，直到馬克宏抵達後在黎巴嫩總統奧恩陪同下，戴口罩走在受創的貝魯特市中心。民眾將馬克宏團團圍住，要求幫忙推翻政府。另有5萬人網路簽署請願書，要求法國未來十年接管黎巴嫩。

不過，馬克宏對民眾強調：「你們不能要求我代替你們的領袖，無論如何，這都不是解決方案。」不過，他呼籲「採取強有力的政治行動打擊腐敗」，並「對央行和銀行體系進行透明審計」。

法國與黎巴嫩歷史淵源深厚，第一次世界大戰後，國際聯盟將原屬鄂圖曼帝國的部分領土委託法國監管，其中包含黎巴嫩和敘利亞。部分民眾認為，是法國打造現代黎巴嫩的政治體系。

連署書寫道：「黎巴嫩當局顯然完全無法管理國家。這個國家已因體制失能、貪汙、恐怖活動和民兵而搖搖欲墜。我們認為黎巴嫩應該回到法國託管。」

爆炸已造成至少154人死亡、5000多人受傷，另有數十人失蹤。