快訊

高院發回北院更裁 涉貪立委趙正宇改為羈押

直播／新增2例境外移入確診個案 菲國台商夫妻染疫返台

黎巴嫩總統：爆炸可能是遭襲擊 拘16官員、工作人員

世界日報 / 編譯中心╱綜合7日電
貝魯特發生大爆炸，港區殘破不堪。路透
貝魯特發生大爆炸，港區殘破不堪。路透

黎巴嫩首都貝魯特港口區4日發生大爆炸，總統奧恩7日表示不排除外部襲擊的可能，這是官方首次承認相關可能性。黎巴嫩軍事檢察官6日也表示，已拘留16名港區的官員及工作人員。

真主黨否認涉事倉庫藏軍火

路透報導，奧恩辦公室發表聲明指出：「爆炸起因還有待釐清，有一種可能性是藉由火箭、炸彈或其他行動的外力介入（引發）。」並認為有火源引爆儲放在貝魯特港區倉庫的2750噸硝酸銨，表示正進行調查。

不過，奧恩拒絕法國總統馬克宏、聯合國等提出的國際調查，認為國際調查會阻礙真相。他之後在推特表示：「就港口事件促國際調查的聲音，目的是要模糊真相。」

此外，真主黨領袖納斯魯拉7日否認真主黨在港口倉庫存放武器的傳言，並呼籲展開公正透明調查。

8萬童流離失所 疫情物資燒毀

大爆炸截至7日已造成154人死亡、約5000人受傷，並摧30萬人的家園。聯合國兒童基金會估計，這些流離失所者中包括大約8萬名兒童，還將因學校被炸而失學。聯合國糧食及農業組織則指出，爆炸又摧當地唯一的大糧倉，全國600萬人恐陷入糧荒。

另據世衛表示，當地5間醫院受爆炸波及，至少減少500張病床，為新冠疫情準備的17個貨櫃醫療物資與防護裝備也化為灰燼，擔心病毒將在社區擴散。

黎巴嫩駐約旦大使沙蒙（Tracy Chamoun）6日宣布辭職，表示「在發生事情之後，辭職至少是在位者能辦到的。」她是繼國會議員哈馬德後，於爆炸後辭職的第二名政府官員。

黎巴嫩 爆炸

延伸閱讀

聯合國人權高專辦 籲徹底調查貝魯特大爆炸事故

逾5萬連署 黎巴嫩人求法國接管10年

貝魯特驚爆 只伸援不問責對黎巴嫩人有害無益

火箭、炸彈導致貝魯特大爆炸？ 黎巴嫩總統：正在查明

相關新聞

逾5萬黎巴嫩人連署「法國接管10年」 馬克宏：非解決方案

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸兩天後，法國總統馬克宏飛抵貝魯特，是首位訪問貝魯特爆炸現場的外國領袖，並承諾全力給予人道救助，也呼籲黎巴嫩進行政治改革。而憤怒於政府貪腐無能的黎巴嫩人民，聚集示威，並有超過5萬人連署請求法國接管。

逾5萬連署 黎巴嫩人求法國接管10年

黎巴嫩首都貝魯特四日發生大爆炸兩天後，法國總統馬克宏飛抵貝魯特，是首位訪問貝魯特爆炸現場的外國領袖。馬克宏承諾全力給予人...

法國與黎巴嫩淵源深 遇事多援手

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，震驚全球。更引人側目的是，法國總統馬克宏幾乎在第一時間趕赴現場，讓人不免好奇兩國之間的關係為...

貝魯特驚爆 只伸援不問責對黎巴嫩人有害無益

貝魯特4日驚爆對黎巴嫩而言恐不只是惡夢一場。分析認為，國內政治傾軋和國際角力已對千瘡百孔的黎巴嫩造成震盪，若國際只伸援而...

火箭、炸彈導致貝魯特大爆炸？ 黎巴嫩總統：正在查明

黎巴嫩總統奧恩今天說，調查人員正在查明貝魯特港倉庫爆炸，是否是因疏忽、意外或疑似外力介入所引發。此外，美國承諾給予黎巴嫩...

黎巴嫩爆炸增至154死 歐洲理事會主席將赴貝魯特

黎巴嫩首都貝魯特本週發生大爆炸，死亡人數已增至154人，歐洲聯盟（EU）已準備好伸援。代表歐盟各國領袖的歐洲理事會（Eu...

貝魯特大爆炸 賽普勒斯警方詢問相關俄羅斯人

賽普勒斯警方今天表示，他們已詢問遭指控與造成貝魯特大爆炸的貨輪及所載運硝酸銨貨品有關的俄羅斯人格雷丘希金（Igor Gr...

馬克宏勘災貝魯特：黎巴嫩與殖民母國的「東方巴黎情節」

「貝魯特的痛苦，巴黎明白...。」摧毀半座城市的貝魯特大爆炸，在連續3天的搜救後，傷亡總數已確認157人死亡、超過5,000人負傷或失蹤。目前黎巴嫩全國仍處於災難緊急狀態，貝魯特全城約有25~30萬人失去家園成為災民。而8月6日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在災後48小時內趕赴貝魯特，除了以「國際友人」的身份緊急拜會黎巴嫩總統、總理與各黨派領袖共商救災，更直接進入事發的浩劫現場。但馬克宏的快速現身卻讓黎巴嫩人感受複雜——因為法國帝國主義的殖民，曾是黎巴嫩族群紛亂的遠因；但在黎巴嫩本國政治領袖都還不敢現身前線的時候，竟得由外國總統出面才有人真正安撫災民、回應民眾對於危機領導風範的期待？

大爆炸誰賠償我們？貝魯特民眾示威

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，港口倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨引爆，驚人威力摧毀近半市區，原因顯為人禍。黎巴嫩自去年開始陷入經濟危機，加上新冠肺炎疫情影響，許多民眾生活困頓，首都居民更在爆炸中失去家園，驚恐的心情轉變成對政府無能的憤怒。

馬克宏抵貝魯特災區 民眾喊「人民要政權垮台，請幫助我們」

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，法國總統馬克宏已搭機抵達貝魯特，成為首個在災後造訪當地的世界領袖。

熱門新聞

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

開心餵鹿害牠慘被槍斃 餵食遊客發文揭真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。