黎巴嫩總統：爆炸可能是遭襲擊 拘16官員、工作人員

黎巴嫩首都貝魯特港口區4日發生大爆炸，總統奧恩7日表示不排除外部襲擊的可能，這是官方首次承認相關可能性。黎巴嫩軍事檢察官6日也表示，已拘留16名港區的官員及工作人員。

真主黨否認涉事倉庫藏軍火

路透報導，奧恩辦公室發表聲明指出：「爆炸起因還有待釐清，有一種可能性是藉由火箭、炸彈或其他行動的外力介入（引發）。」並認為有火源引爆儲放在貝魯特港區倉庫的2750噸硝酸銨，表示正進行調查。

不過，奧恩拒絕法國總統馬克宏、聯合國等提出的國際調查，認為國際調查會阻礙真相。他之後在推特表示：「就港口事件促國際調查的聲音，目的是要模糊真相。」

此外，真主黨領袖納斯魯拉7日否認真主黨在港口倉庫存放武器的傳言，並呼籲展開公正透明調查。

8萬童流離失所 疫情物資燒毀

大爆炸截至7日已造成154人死亡、約5000人受傷，並摧30萬人的家園。聯合國兒童基金會估計，這些流離失所者中包括大約8萬名兒童，還將因學校被炸而失學。聯合國糧食及農業組織則指出，爆炸又摧當地唯一的大糧倉，全國600萬人恐陷入糧荒。

另據世衛表示，當地5間醫院受爆炸波及，至少減少500張病床，為新冠疫情準備的17個貨櫃醫療物資與防護裝備也化為灰燼，擔心病毒將在社區擴散。

黎巴嫩駐約旦大使沙蒙（Tracy Chamoun）6日宣布辭職，表示「在發生事情之後，辭職至少是在位者能辦到的。」她是繼國會議員哈馬德後，於爆炸後辭職的第二名政府官員。