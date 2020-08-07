馬克宏抵貝魯特災區 民眾喊「人民要政權垮台，請幫助我們」

黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，法國總統馬克宏已搭機抵達貝魯特，成為首個在災後造訪當地的世界領袖。

法新社報導，馬克宏飛抵貝魯特後，受到黎巴嫩總統奧恩迎接，將與奧恩及黎國總理狄亞布等政治人物會面。

黎巴嫩是法國的前殖民地，馬克宏將試圖聯合各界提供緊急援助，但他預計也會施壓黎國進行未兌現的改革。

馬克宏在訪問災區時被憤怒的人群包圍，革命之聲響徹雲霄，人們在殘破的建築物和一片狼藉的街道上高喊「革命，革命，下台，下台」，抗議示威者大聲喊道「人民要政權垮台」，一名男子激動向馬克宏大叫：「總統是恐怖分子！請幫助我們。」

法國總統府艾里賽宮表示：「對總統來說，此行是為展現法國與當地同在，表現法國的角色，並且表現他對黎巴嫩的信心。」

艾里賽宮表示：「這次出訪也創造一個機會，為重建黎巴嫩的協議奠定基礎，這項協議對各方都具約束力，將限制衝突、提供即時援助並開啟長期展望。」

法國當局昨天出動三架飛機，載送搜救人員、醫療設備等物資前往貝魯特支援，其中二架是搭載55名搜救人員及25噸醫療資源的軍機。黎巴嫩出身的法國達飛航運集團執行長薩德則提供其中最後一架飛機，乘載醫療設備及團隊前往黎國救援。