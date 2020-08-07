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大爆炸誰賠償我們？貝魯特民眾示威

世界日報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
貝魯特人轟政府無能，民眾怒喊下台，醞釀示威浪潮。 歐新社
貝魯特人轟政府無能，民眾怒喊下台，醞釀示威浪潮。 歐新社

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，港口倉庫存放逾六年、兩千多公噸的化肥原料硝酸銨引爆，驚人威力摧毀近半市區，原因顯為人禍。黎巴嫩自去年開始陷入經濟危機，加上新冠肺炎疫情影響，許多民眾生活困頓，首都居民更在爆炸中失去家園，驚恐的心情轉變成對政府無能的憤怒。

民眾在災後苦於自救與尋找失蹤親友之餘亦要求究責，呼籲受害者與政治領袖「當面對質」，亦有網友聲言要涉事官員問吊，前總理薩阿德車隊亦遭民眾擲石攻擊。有專家警告，此次事件燃起民眾對政策無能的怒火，恐令反政府示威浪潮重臨。

事故發生後，黎巴嫩政府第一時間軟禁了存放硝酸銨的官員，並緊急成立調查委員會，限期4天內揪出本起爆炸案的罪魁禍首。

爆炸至少造成137人喪生，5000多人受傷，災損至少30億美元。救難人員在缺乏資源的窘境下救災，凸顯黎巴嫩的經濟困境。

貝魯特人轟政府無能，民眾怒喊下台，醞釀示威浪潮。 路透社
貝魯特人轟政府無能，民眾怒喊下台，醞釀示威浪潮。 路透社

鄰近爆炸地點的兩間醫院全毀，讓醫療體系更難應付災情。其中一家醫院心血管外科主任艾里亞斯說：「所有東西都毀掉了，只剩下牆。」一名醫院工程師說：「我們不指望任何支援，因為這裡是無政府狀態。」

近一年來，黎巴嫩債務飆升至國內生產毛額的160%以上，黎巴嫩幣貶值超過80%。失業率高達25%，物價飛漲，許多民眾連三餐都無法溫飽。銀行為防止擠兌，嚴格限制每日可提領現金。

1990年內戰結束後，黎巴嫩渴望重生，試圖招攬金融和各類專業人士成為中東文化與金融樞紐，喊出「地中海瑞士」為目標。不過內戰時的軍頭持續影響政壇，國內18個宗教派系彼此爭權導致政治僵局，官員貪腐嚴重。

此次的爆炸即為政治效能不彰所致。2013年一艘貨輪被黎巴嫩法院扣押，船上載運的硝酸銨被沒收搬到港口倉庫，一放就是六年。期間港口官員多次書面要求司法單位處理這批危險物品，但始終沒有下文。

爆炸點燃黎巴嫩民眾怒火。納妲．切馬里在貝魯特經營家用品商店，她的店鋪和住家皆毀於爆炸，憤怒的呼籲同胞一同站出來將政客趕下台。她說：「這些大人物會幫我們嗎？誰會賠償我們？」

黎巴嫩 爆炸

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