貝魯特：七次毁掉再重建的分裂之城

黎巴嫩首都貝魯特發生倉庫大爆炸，爆炸威力驚人，除了釀成嚴重傷亡，也摧毀及破壞周邊建築，畫面直教人聯想到上世紀70至90年代的內戰，巿內淪為廢墟的景象。貝魯特這座歷史久遠的古城，雖說在二十多年來，外貌好像已經修復過來，但靈魂依然傷痕累累。

作為現今黎凡達地區的第三大城，貝魯特人類定居的歷史長達5000年，是世上其中一個最古老的人類聚居的鬧巿。當地有一記傳說，說貝魯特是曾七度被摧毁，七度被重建，因而被喻作浴火重生的火鳯凰，考古學家在貝魯特巿中心底下發現的遺迹，擁有多個層次：腓尼基（Phoenician）、希臘化（Hellenistic）、古羅馬（Roman）、拜占庭（Byzantine）、阿拉伯、十字軍與奧斯曼帝國等不同時期的遺迹。

自由而西化的中東國度

貝魯特處於「新月沃土」（Fertile Crescent）臨海一端，地理上的優越使其成了歐亞文明交滙，同時成為一片衝突不斷之地。第一次世界大戰後，奧斯曼帝國分裂，黎巴嫩與敘利亞雙雙成為了法國的託管地，黎巴嫩於1943年正式獨立，便以貝魯特為首都至今。

正因受過法國管治，黎巴嫩算得上是中東最西化、最自由開放的國家，貝魯特上世紀五六十年代「中東小巴黎」的美譽也因此而來。打扮時尚優雅的美女穿街過巷，教育也是區內最好的國家，學生都掌握阿拉伯語、法語、英語三種語言。

黎巴嫩國土雖然小，但族群眾多，獲承認的宗教族多達18個，各派系易受外部勢力操控。六百萬人口當中，大部分為阿拉伯人，也有為數不少的土耳其人、希臘人、亞美尼亞人；而逾半居民為穆斯林，其餘一半則為基督徒，分屬馬龍派、羅馬天主教、希臘東正教及亞美尼亞東正教等四個派別。

在黎巴嫩首都貝魯特，葉門裔男孩穿傳統服飾佩刀，參加示威，標語寫著「真主偉大，打倒美國，打倒以色列，詛咒猶太人，伊斯蘭教勝利」。 圖／法新社

教派分配議會制 埋下15年內戰伏筆

跟周邊阿拉伯國家的強人政治不同，黎巴嫩採用敎派分配議會制，由基督教及伊斯蘭教平分議會議席。馬龍派跟法國關係親近，因此也獲法國劃分。不成文規定，黎巴嫩總統必須為馬龍派基督徒，總理必須是遜尼派穆斯林，議會議長則須為什葉派穆斯林。

這種政治權力分配不公，也就成為了二十世紀末衝突的導火線。到1975年，黎巴嫩爆發內戰，基督徒與穆斯林各據首都東、西，以哨站在兩個區域隔開，彼此的界線稱為「綠線」。在15年內戰之中，敘利亞、以色列、巴勒斯坦解放組織等多方介入，貝魯特可謂破壞得相當徹底，尤其在1978至1983年間，以色列頻繁的空襲及坦克轟炸，造成嚴重破壞，公眾地點、住宅、巴勒斯坦難民營都成為攻擊目標。

此外，黎巴嫩內戰期間汽車炸彈也被頻繁使用，15年間發生的汽車炸彈襲擊至少3600多宗，而且還留下數以千計的地雷，內戰總死亡人數達12萬。

重建後「失憶」的城巿

內戰以後，城巿那道無形的「綠線」仍然存在，商業、交通運輸，乃至通訊及電力系統都分成東、西兩邊。過去二十幾年，貝魯特的巿區核心重建工程，亦被喻為近代最失敗的巿區重建之一，使這片充滿多元文化歷史之地，變成一座「失憶城巿」。重建的城巿主要為吸引富豪、遊客及商務旅客來消費，在工程中被拉倒的建築，比內戰中被炸毁的竟然更多，包括長20呎的迦南人城牆、十字軍堡壘遺迹，鐵器時代的古墓也因工程需要被移走，這一切背後夾雜的就是不同的政治勢力和財團。

巿中心縱有華麗的摩天大廈、商場，高級餐廳及名店街，然而對貝魯特一般民眾而言卻十分「離地」，租金異常昂貴，跟平民生活沾不上邊，因而人流不多。巿中心的高尚及繁華，彷彿與整座城巿的周邊完全脫軌，其他社區仍因內戰而留於第三世界國家水平，戰前的富人社區，如今變成貧民或難民聚居地，因而相當擠擁，資金短缺也使這些巿區地段環境惡劣，破舊而衛生欠佳。

除了顯然的東西分裂，各個小區亦分成不同種族、政治勢力或武裝力量。城巿整體穩定及安全程度並不高。2015年11月，貝魯特東部發生連環自殺式炸彈襲擊，釀成43死，200多人受傷，伊斯蘭極端組織ISIS事後承認責任。

事實上，黎巴嫩直至九十年代才結束內戰，早已元氣大傷，杜拜、多哈、巴林等周邊地區已陸續發展起來，取代了貝魯特作為昔日中東地區的歐亞樞紐地位，如今貝魯特外國遊客和商務旅客亦不算多，僅靠國內巿場及服務業支撐經濟。長久的內部勢力衝突，使其經濟更加破碎、虛弱。黎巴嫩也因無法償還到期的12億美元（逾93億港元）債務，今年三月首次正式債務違約，債務佔GDP比例高達150%，為全球第三高。

這次港口倉庫大爆炸，具體成因或需要調查後再有定案，不論是蓄意襲擊或是人為錯失，都揭示了這個中東小國在內戰過後艱辛的重建之路，過了二十餘年，貝魯特仍見支離破碎。

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文章授權轉載自《香港01》