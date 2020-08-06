轉運2750噸硝酸銨…遭6度已讀不回 終釀悲劇

黎巴嫩貝魯特港區4日發生大爆炸造成慘重死傷。半島電視台報導，黎巴嫩海關曾至少6度發函請求司法部門裁定將存放港區的危險硝酸銨轉運卻無回覆，而造成悲劇。

半島電視台報導，被黎巴嫩當局認為是這起災難性大爆炸元凶的硝酸銨是一種沒有氣味的結晶體，通常用於生產肥料，數十年來已經引發無數起工業爆炸事件。

硝酸銨混合燃油就會成為強力炸藥，它被廣泛用於建築業，包括阿富汗民兵組織神學士等武裝團體則用以製造急造爆炸裝置。

在貝魯特這起大爆炸發生後，大部分黎巴嫩民眾才知道港區倉庫裡放了2750噸硝酸銨。但是，分析公共紀錄和在線上公開的文件則顯示，黎巴嫩的資深官員其實知悉這批硝酸銨已存放貝魯特港第12號倉庫內超過6年。

有專家指，2750噸硝酸銨的威力相當於300噸TNT炸藥，情況有如一個小型核彈爆炸。美軍1945年8月6日於日本廣島引爆的原子彈，威力是13至18公噸。