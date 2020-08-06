貝魯特大爆炸各國都來救援 敵國以色列也伸援

「第一大港被炸毀...國家命脈被掐斷，怎麼重建？」﻿黎巴嫩首都貝魯特大爆炸後，截至6日死亡人數已攀升到135人、超過5,000人受傷，事發地點的港區火勢仍未全面撲滅，搜救行動也還在全力爭取搶救。然而直到5日深夜，貝魯特至少有30萬市民流離失所，當前首都的醫療資源和人力嚴重不足，同時位於港區的全國糧倉，也因為港口碼頭近乎全毀的緣故，導致黎巴嫩面臨全國糧食儲備只剩下一個月的斷糧危機。與此同時，針對港區倉庫囤放的大批硝酸銨問題，海關署表示：過去6年來多次行文上級單位處置，卻都沒有得到任何回應；結果當海關署內情公開不久後，黎巴嫩政府即以「全國緊急命令」為由，派出軍隊將多名海關署官員軟禁，爆炸事件的責任，也因此陷入了互相推託的憤怒疑雲。

2020-08-06 12:12