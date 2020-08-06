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貝魯特驚爆一瞬間 總理府門噴飛 郵輪炸翻、港口下陷

世界日報 / 編譯中心╱綜合5日電
郵輪「東方女王號」當時停泊在貝魯特港口，隨後在大爆炸中遭到嚴重破壞後沉沒。 歐新社
郵輪「東方女王號」當時停泊在貝魯特港口，隨後在大爆炸中遭到嚴重破壞後沉沒。 歐新社

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處倉庫4日傍晚發生的兩次爆炸，整個港口被大火吞噬，幾乎衝擊到市區各個地方，冒出宛如原爆的蕈狀雲，強烈震波衝垮建築物玻璃，據目擊者形容「整個貝魯特在下玻璃雨」；爆炸迄今已造成至少135人罹難。救難人員仍持續在建築殘骸中尋找生還者。

儲存在貝魯特港口倉庫多年的農業肥料硝酸銨引爆，產生強大衝擊波震碎方圓10公里內的建築物玻璃，連距離爆炸中心1.6公里的總理府也受波及，門窗遭爆炸震波摧毀，外媒也指出，黎巴嫩總理的妻女也在爆炸中受傷。

總理府巴卜達宮（Baabda Palace）宮內大廳與走廊的門窗全數遭摧毀，官員表示，宮內遍地都是門窗殘骸，所幸未造成人員受傷。

爆炸威力不但令港口一帶被炸到下陷至海中，郵輪「東方女王號」（Orient Queen）當時停泊在貝魯特港口，結果在大爆炸中遭波及翻覆沉沒，兩名船員不幸遇難，棲人受傷。

綜合媒體報導，爆炸過後，許多消防人員搶救到精疲力盡，民防隊員也加入搜救陣營。有警察向現場的攝影記者大吼：「你們在拍什麼？到處都是屍體。」救難人員抬出一名罹難警察，同袍展示罹難者和未婚妻的合照，不少警察悲慟流淚。

災區內不斷傳來救護車鳴笛聲響，一直看到車輛搬運遺體，消防車也忙進忙出，但交通十分擁擠。港口本身內部廠棚有如燒焦罐頭，所有物件都已毀壞到看不出原貌；而消防直升機則在上空盤旋，協助澆水滅火。衛生部長哈山說，很多人下落不明，但由於天色已暗，當地又停電，很難在夜間搜尋，「我們面臨的是一場真實的大災難，需要時間去評估災害程度」。

貝魯特當地有三間醫院受到爆炸衝擊被完全摧毀，至少三名護士喪生。護士協會主席多密特（Mirna Doumit）形容這是一場災難，對已經受創的醫療體系是一個巨大打擊，她說：「我無法用言語來形容這裏所發生的事情，我們就好像身處一部恐怖電影之中。」

美國地質研究所指出，這場爆炸造成了芮氏規模3.3的地震，市內多地有震感，連遠至240公里外的塞浦路斯都感受得到。

黎巴嫩 爆炸

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