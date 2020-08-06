黎巴嫩大爆炸 習近平致電總統慰問

黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，至少造成百人死亡、4000人傷。其中亦有一名中國公民受到輕傷。中國國家主席習近平已向黎巴嫩總統致奧恩慰問電，對遇難者表示深切的哀悼，向傷者和遇難者家屬致以誠摯的慰問，祝願傷者早日康復。

新華社報導，中國駐黎巴嫩大使館5日證實，一名中國公民在黎巴嫩首都貝魯特港口區爆炸中受輕傷。傷者是一名在黎中資企業員工，被碎玻璃劃傷，目前已接受救治。

中國外交部發言人汪文斌在5日在例行記者會上表示，中方對黎巴嫩發生重大爆炸造成大量人員傷亡事件，深感震驚和悲痛。中方願為黎方妥處有關事件提供力所能及的幫助。

央視軍事報導，中國赴黎巴嫩維和部隊已組織官兵掌握事故情況，清點物資和機械，確保接到救援命令後能立即出動。

據黎巴嫩紅十字會公布的最新統計數字，截至5日晨，貝魯特港口區4日傍晚發生的劇烈爆炸已造成100多人死亡，另有4000多人受傷。目前，救援行動仍在繼續，傷亡數字預計會進一步上升。

多名黎巴嫩官員提及，有大約2700噸硝酸銨自2014年起便存放在貝魯特港口區倉庫內。總統奧恩在推特稱「無法接受」，「這代表這批重達2750噸的硝酸銨已存放倉庫中近6年，但居然沒有採取任何安全措施。」黎巴嫩總統奧恩強調，要徹查爆炸事件。總理狄亞布並宣布5日為全國哀悼日。

香港01報導，黎巴嫩爆炸事故令許多中國網友回憶起2015年發生在天津港的爆炸慘劇。2015年8月12日晚間，天津市濱海新區天津港的瑞海國際物流中心貨櫃碼頭集裝箱內易燃易爆品發生連串爆炸，天津港兩次爆炸當量之和相當於445噸TNT炸藥。事故最終共造成165人遇難、798人受傷。